Тульский "Арсенал" арендовал полузащитника Муссу Думбия

Источник фото: tass.ru

В составе тульского футбольного клуба малийский форвард будет выступать до конца сезона.

Тульский футбольный клуб "Арсенал" взял в аренду у "Ростова" полузащитника Муссу Думбия. Об этом журналистам сообщил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин.

Аренда продлится до конца сезона, уточняет "ТАСС" со ссылкой на директора РФПЛ.

22-летний Думбия является уроженцем города Бамако в Мали, где начал свою профессиональную карьеру в футбольном клубе "Реал". Нападающий летом 2014 года подписал с "Ростовом" четырехлетний контракт и за это время провел за ростовский клуб 37 матчей, забив три мяча.

Форвард появлялся на поле в основном на замену. В пятницу вечером Думбия в сопровождении представителей "Арсенала" прибыл в офис Российской футбольной премьер-лиги.

Тульский "Арсенал" после 17 туров чемпионата России с 12 очками расположился на 15-м месте турнирной таблицы. "Ростов" идет на 7-й строчке, имея в активе 25 баллов.