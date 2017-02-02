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«Арсенал» подписал контракт с защитником сборной Болгарии
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» подписал контракт с защитником сборной Болгарии

До перехода в тульский клуб Иван Иванов выступал за греческий «Панатинаикос».

Тульский «Арсенал» заключил контракт с еще одним футболистом. Ряды канониров пополнил защитник сборной Болгарии Иван Иванов. Клуб заключил с ним контракт 1 февраля по схеме «1,5+1». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Первым профессиональным клубом 28-летнего защитника был титулованный софийский ЦСКА. В составе армейцев Иванов становился чемпионом Болгарии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В 2010 году футболист выступал во владикавказской «Алании» (24 матча, 2 гола). После удачного сезона в РФПЛ на него обратил внимание белградский «Партизан».

Летом 2011 года Иванов перебрался в Сербию, где за два сезона выиграл национальный чемпионат.

Центральный защитник имеет опыт выступления за сборную страны, в которой сыграл более 40 матчей.

До перехода в «Арсенал» болгарин выступал за греческий «Панатинаикос».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:21 0
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