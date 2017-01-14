Румынский футболист стал игроком «Арсенала»

Фото пресс-службы "Арсенала".

13 января тульский «Арсенал» подписал контракт с румынским полузащитником Александру Бурчану. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Последним клубом 31-летнего Александру Бурчану был бухарестский «Стяуа», за который в нынешнем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Румынии и шесть игр в Лиге Европы. На счету опорного полузащитника 26 матчей в составе национальной команды Румынии. По истечении контракта со «Стяуа» футболист не стал продлевать соглашение и 1 января 2017 года стал свободным агентом.

Контракт Бурчану с «Арсеналом» подписан по схеме «1,5+1».

Напомним, что это уже третий новичок канониров. Ранее стан оружейников пополнили Кирилл Комбаров и Владимир Габулов. На данный момент «Арсенал» находится в Турции, где готовится к весенней части РФПЛ.