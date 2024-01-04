Самые шокирующие происшествия и громкие приговоры 2023 года

Фото: Артем Жильцов, Алексей Пирязев, Дмитрий Дзюбин, Сергей Стариков

31 января 35-летний Максим Ш. дома в Варваровке нанес шестилетнему пасынку множественные удары руками, ногами и ремнем с металлической пряжкой по различным частям тела. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Кроме этого, мужчина на протяжении месяца систематически истязал ребенка.

Сам Максим в течение судебного процесса отрицал свою вину и в последнем слове заявил, что невиновен. Приговором суда ему назначено наказание в виде 23 лет колонии строгого режима.

Мама убитого мальчика также не избежала уголовной ответственности. За оставление ребенка в опасности её лишили свободы на 8 месяцев.

7 февраля в доме № 2 по улице Химиков в Ефремове из-за утечки бытового газа прогремел взрыв. В результате трагедии погибли 8 человек. Пока спасатели разбирали то, что осталось от первого подъезда, остальных жителей дома экстренно эвакуировали в пункты временного размещения.

Спустя несколько дней некоторым из жильцов разрешили вернуться — эксперты заверили, что третий и четвертый подъезды находятся вне зоны риска возможного обрушения. А вот жителей первого подъезда и частично разрушенного второго расселили в профилакторий и гостиницу. Людей заверили, что часть пятиэтажки возведут заново «по технологии, применяемой в Мариуполе», после чего им можно будет вернуться обратно. Заново обрушенные подъезды отстроили в начале сентября.

Утром 2 марта в поселке Березовском Киреевского района неподалеку от жилых домов у лесополосы произошел взрыв. На месте образовалась полутораметровая воронка. Позже на месте происшествия обнаружат фрагменты беспилотника.

26 марта в Киреевском районе произошёл взрыв, в следствии которого частично пострадали три жилых дома. Пострадали 3 человека.

Атака беспилотников на Тулу 26 ноября: около четырех часов утра 26 ноября в небе над Тулой средства ПВО сбили четыре беспилотника. Один из них влетел в квартиру на 12-м этаже высотки. Пострадал один человек: у 44-летнего мужчины резаная рана стопы от осколков.

С марта 2022 года по март 2023 года агент по продаже недвижимости Елена Гапонова заключала договоры с жителями Тульской области от имени индивидуального предпринимателя, в чьем агентстве работала. Риелтор «помогала» тулякам покупать и продавать квартиры в Советске и Щекино.

Гапонова сообщала людям, что собственники продаваемых квартир в качестве предоплаты требуют полную сумму. Так она забрала у потенциальных покупателей свыше 11 млн рублей. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Экс-замминистра природных ресурсов Диану Гришину задержали 17 ноября 2022 года. Как уже ранее писал Myslo, ее дело связано с делом бизнесмена Валерия Гринцова. Мужчину признали виновным в незаконной разработке природного месторождения песка в Веневском районе и получении дохода на сумму в 96 млн рублей. Год спустя по подозрению в получении крупной взятки от бизнесмена были задержаны должностные лица регионального министерства природных ресурсов Евгения Половинкина и Диана Гришина. Кроме этого, в уголовном деле фигурирует и муж Гришиной — он выступал в качестве посредника при передаче взяток.

Приговором суда фигурантам уголовного дела назначены следующие наказания:

Диана Гришина — 8,5 года колонии общего режима,

Евгения Половинкина — штраф 2 млн 100 тысяч рублей,

Роман Гришин — 7,5 года колонии строгого режима.

В мае Центральный районный суд Тулы вынес приговор по делу о растрате 68 млн рублей, выделенных на создание и внедрение новой региональной информационной системы здравоохранения.

Обвиняемыми по делу проходили экс-министр информатизации Тульской области Артур Контрабаев и предприниматель Алексей Черноусов.

Контрабаев обвинялся в ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Черноусов — в ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Оба признаны судом виновными. Контрабаева приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей. Черноусова — к 3 годам колонии и штрафу в 200 тыс. рублей.

66-летняя пенсионерка-патологоанатом признана виновной в убийстве 29-летней девушки в деревне Упертовке Богородицкого района. Пожилая женщина убила и расчленила жену своего внука. Судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей назначено наказание в виде 9 лет колонии общего режима.

Осужденная сообщила, что приговор обжаловать не будет:

Вечером 3 марта в Донском в мкр. Центральный возле запасного входа поликлиники обнаружено тело 51-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранениями туловища и головы, от которых последняя скончалась на месте происшествия.

Убитой оказалась врач-терапевт. Следователи возбудили уголовное дело, но подозреваемые в убийстве до сих пор не установлены.

В Туле двое иностранных граждан признаны виновными в убийстве, изнасиловании, покушении на убийство и разбое, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним , 5 июня 2022 года в отдел полиции «Суворовский» позвонила 50-летняя женщина, которая рассказала, что на нее и ее мужа напали нанятые ей рабочие из Таджикистана.

Женщину избили, связали, и, угрожая ножом, заставили открыть сейф, из которого вытащили 4 млн рублей, после чего изнасиловали и, связав, выкинули в бассейн. Кроме этого, злоумышленники украли планшет, мобильный телефон и ювелирные изделия.

, от полученных травм он скончался на месте, а подозреваемые сбежали. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело 52-летнего хозяина дома. Мужчину жестоко избили , от полученных травм он скончался на месте, а подозреваемые сбежали.



Приговором суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, а второму — в виде 23 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

В Туле 54-летний житель Арсеньевского района, 15 лет назад убивший школьницу, отправится на принудительное лечение. Судом установлено, что в июле 2008 года 14-летняя воспитанница тульской школы-интерната Татьяна К. сбежала из лагеря в Одоевском районе. Девочка позвонила знакомому и попросила подбросить её до Тулы — водитель без проблем согласился. Спустя какое-то время мужчина начал приставать к попутчице, предлагая ей переспать. Школьница отказалась и оттолкнула навязчивого мужчину. В ответ на это он дважды ударил её по голове булыжником. От полученных травм девочка скончалась. Мужчина выбросил труп в овраг с водой в Ленинском районе и уехал с места происшествия. Таня долгое время числилась без вести пропавшей. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы возбудили в 2012 году, а останки нашли в 2019-м. С применением современных технологий по костным останкам была восстановлена внешность жертвы и выделен генотип. Решением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение. Сгорел заживо при пожаре 31 октября в Туле на Красноармейском проспекте загорелась квартира в доме № 50. Как сообщили очевидцы, на пожаре погиб мужчина. Он пытался выбраться через окно на 4 этаже и сгорел заживо. Серия поджогов в Донском В ночь на 30 мая в микрорайоне Северо-Задонск города Донской Тульской области произошло сразу несколько серьезных пожаров, один человек погиб. 28-летний Евгений М. поджег три жилых дома и один заброшенный. После совершенного мужчина прятался дома. Когда за ним пришли полицейские, мать всё отрицала, говорила, что не знает, где сын. Но обмануть полицию не получилось. Евгения задержали. Стоит отметить, что в 2015 году он был осужден за поджог чужого автомобиля. Приговор неприкасаемому Никитину 18 октября в здании ФКУ СИЗО-1 огласили приговор в отношении 52-летнего Сергея Никитина. Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия». 11 октября 2022 года Сергей Никитин на своем Range Rover сначала перекрыл проезд потерпевшей на АЗС, а потом протаранил ее авто. Бранился, оскорблял 30-летнюю женщину, угрожал применением насилия ей и сотруднику АЗС, демонстрировал пистолет. А когда приехала полиция, продолжил хулиганство. Напомним, уголовное дело возбудили только после нашей разгромной статьи. С учетом позиции гособвинителя суд назначил Никитину наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отключение газа должнику, застрявшему в СССР 5 июля, сотрудники АО «Газпром газораспределение Тула» отключили подачу газа в одном из коттеджей на улице Маяковского в посёлке Ленинском. Последнюю оплату владельцы дома произвели почти два года назад — 10 июля 2021 года. За это время они накопили задолженность на сумму 24 900 рублей. По телефону хозяин дома заявлял судебным приставам, что отсутствует в городе так же, как и все его родственники. Однако в тот момент, когда специалисты прошли на соседний участок, чтобы обозреть фронт работ, неплательщик, облачённый в футболку с надписью «Рождённый в СССР», материализовался на заднем дворе. — Вы кто такие все? Покажите ваши настоящие документы, а не пропуска на работу! РФ не существует, а я — гражданин СССР, и у меня нет долгов! — гордо поведал мужчина всем присутствующим, забравшись на забор. После этого гражданин позвонил в полицию и сообщил о «преступлении» и «вооруженных автоматами личностях». А затем долго и нудно рассказывал о том, что РФ оккупировала СССР и он не обязан ничего платить «юридическому лицу». В ходе красочного монолога мужчина несколько раз довольно оскорбительно высказывался о судебных приставах и полиции, утверждая, что они «служат дьяволу»

Закончилась история классическим образом: приставы с помощью лестницы штурмовали забор и впустили на территорию коттеджа газовщиков.

Крыша дома № 15/2 по ул. Рихарда Зорге в Туле обрушилась под тяжестью снега около 23 часов 14 декабря. Об этом Myslo рассказали местные жители.