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Дело бывшего зам. министра природных ресурсов Дианы Гришиной: суд огласил приговор

Дело бывшего зам. министра природных ресурсов Дианы Гришиной: суд огласил приговор

Бывшая чиновница отправится в колонию на восемь с половиной лет.

В Туле бывшие должностные лица министерства природных ресурсов Диана Гришина и Елена Половинкина признаны в получении взятки. Кроме этого, по делу проходил работник коммерческой организации Роман Гришин — муж Дианы Гришиной.

Напомним, экс-замминистра природных ресурсов Диану Гришину задержали 17 ноября 2022 года. Как уже ранее писал Myslo, ее дело связано с делом бизнесмена Валерия Гринцова. Мужчину признали виновным в незаконной разработке природного месторождения песка в Веневском районе и получении дохода на сумму в 96 млн рублей. Год спустя по подозрению в получении крупной взятки от бизнесмена были задержаны должностные лица регионального министерства природных ресурсов Евгения Половинкина и Диана Гришина. Кроме этого, в уголовном деле фигурирует и муж Гришиной — он выступал в качестве посредника при передаче взяток.

Приговором суда фигурантам уголовного дела назначены следующие наказания:

Диана Гришина — 8,5 года колонии общего режима,

Евгения Половинкина — штраф 2 млн 100 тысяч рублей,

Роман Гришин — 7,5 года колонии строгого режима. 

Суд постановил: 4 млн 610 тысяч, полученные в качестве взяток Гришиной, а также 60 тысяч, полученные Половинкиной, конфисковать в пользу государства.

15-летнюю дочь Гришиных отдадут на попечение родственников или в спецучреждения по решению суда.

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сегодня, в 16:22 0
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