Убийство девочки психопатом-насильником: это не единственное преступление мужчины

Иллюстрация Алины Петрушиной

22 ноября прокурор утвердил постановление о направлении в суд уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Арсеньевского района. Он обвиняется в изнасиловании и убийстве школьницы в 2008 году.

По данным прокуратуры, преступление было совершено в период с 8 по 31 июля 2008 года. Мужчина находился с 14-летней девочкой недалеко от СНТ «Пищевик» в Ленинском районе. Он предложил школьнице переспать с ним. Получив отказ, дважды ударил девочку твердым тупым предметом по голове и надругался над ней. Убедившись, что пострадавшая мертва, злоумышленник столкнул ее тело в овраг с водой и скрылся.

После преступления у него наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение и исполнение наказания. Поэтому уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд, который рассмотрит возможность направления мужчины на принудительное лечение.

«В октябре 2022 года указанное лицо судом было освобождено от уголовной ответственности за совершение в 2002 году преступления и в 2012 году уголовно-наказуемого деяния и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, в июле 2008 года 14-летняя воспитанница тульской школы-интерната Татьяна К. сбежала из лагеря в Одоевском районе. Она позвонила своему 29-летнему знакомому, попросила подбросить ее до Тулы.

Таня долгое время числилась без вести пропавшей. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы возбудили в 2012 году, а останки нашли в 2019-м. С применением современных технологий по костным останкам была восстановлена внешность жертвы и выделен генотип.