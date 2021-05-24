В суде бывший министр Артур Контрабаев заявил, что не понял сути обвинения

Сегодня, 24 мая, в Центральном суде состоялось очередное заседание по громкому делу: судят бывшего министра по инновациям и информатизации Тульской области Артура Контрабаева и бизнесмена Алексея Черноусова. Экс-чиновнику вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а бизнесмену — в пособничестве преступлению. По версии следствия, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения Тульская область получила систему, которая была создана 15 лет назад, а Черноусов и Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение 68 млн рублей. Почитать, в чем суть обвинения, и вернуться к новости

24 мая после оглашения обвинительного заключения , Артур Контрабаев сообщил, что ему непонятно обвинение и, соответственно, признать или не признать вину он не может.

Также он добавил, что ему не были вверены деньги, следовательно, он не мог их растратить.

- Это имущество мне не было вверено, — говорит Артур Контрабаев. — И более того, на это есть ссылка в обвинении, что я являлся руководителем, а именно должностным лицом и главным распорядителем бюджетных средств. Читаем Бюджетный кодекс РФ [зачитывает положения Бюджетного кодекса РФ, касающиеся определения участников бюджетного процесса — прим. ред.] Соответственно, эти средства мне не были вверены. Как можно меня обвинять в чем-либо?

По его словам, договориться с Черноусовым о совершении преступления он не мог, так как на тот период, который указан в материалах уголовного дела, он не имел к программе никакого отношения.

Также он сказал, что ему непонятно заявление о том, что контракт был заключен по заведомо заниженной цене.

– По сравнению с чем заниженной? <…> Сколько должен был стоить этот контракт, по мнению обвинения? Ноль или миллиард — непонятно, — сказал Контрабаев.

Кроме того, бывший министр сослался и на другие моменты в уголовном деле, которые для него неясны.

– Как при этом всем мне производить свою защиту, я не понимаю, – сказал подсудимый.

Отвечая на его вопросы, сторона обвинения уточнила, понимает ли Контрабаев разницу между между несогласием и непониманием обвинения. Она предложила ему все же признать, что он понимает предъявленное ему обвинение и просто не согласен с ним. Контрабаев возразил, что он хорошо понимает разницу.

– Я четко понимаю разницу между «согласен с обвинением» и «не согласен с обвинением», и между «понимаю» и «не понимаю». Я очень много прошел через понимание [сути] своего обвинения в следственном комитете. Я говорил, что не понимаю, мне говорили: «У тебя на русском языке написано, ты читай и не задавай лишних вопросов. А будешь задавать вопросы, у нас есть Басманный суд, мы сейчас тебя в СИЗО посадим, чтобы ты лишних вопросов не задавал». И мне эта перспектива не очень нравилась.

Я не понимаю! Спасибо, я ответил.

Адвокаты Контрабаева поддержали его позицию, отметили, что их доверитель не получил какой-то выгоды от вменяемых ему действий, что программный продукт внедрен и используется региональным здравоохранением, и эта система признана одной из лучших в стране.

Защитники заявили, что считают уголовное дело незаконным, тоже не понимают обвинения и из-за этого не могут строить позицию защиты. Второй подсудимый Черноусов тоже заявил, что ему также непонятно обвинение, так как его действия в рамках участия в контракте и его исполнения не принесли какого-то ущерба. Более того — внедренная система работает на территории ТО, доступна каждому жителю региона и каждый может в этом убедиться лично. Его адвокат заявил, что отсутствует событие преступления. И заметил, что следствие игнорировало очевидные факты, в том числе условия госконтракта от 2013 года, чтобы предъявить обвинение его доверителю. В чем суть обвинения? По версии следствия, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения Тульская область получила систему, которая была создана 15 лет назад, а Черноусов и Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение 68 млн рублей. Победитель первоначального тендера на создание и внедрение региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ) области не смог выполнить необходимые условия. Повторный конкурс выиграло столичное ООО «Смарт Дельта Системс», которое со своими дочерними предприятиями уже около 20 лет создает системы управления и соответствующее ПО для медучреждений. Гендиректором и совладельцем компании, услугами которой пользуются более 3 тысяч различных клиник, является Алексей Черноусов.

По версии следствия, он еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и «неустановленными сообщниками» для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого в медицинских учреждениях области был развернут модуль «Электронная регистратура» системы «Инфоклиника», запатентованный еще в 2005 году. Владелец патента — «Смарт Дельта Системс», директором-соучредителем которой является Алексей Черноусов. - В 2013—2015 годах на создание и сопровождение РИСЗ «Смарт Дельта Системс» получила из бюджета области более 68,3 млн руб. В СКР посчитали, что внедренная в Туле система не соответствует характеристикам, а под выделенные деньги ООО поставило свой старый продукт, не передав администрации области исключительные права на систему. Ее принимали совместно минздрав и мининформатизации, и претензий к ним не возникло, — сообщал ранее « Ъ ».

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