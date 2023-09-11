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Как тульская чиновница сделала миллионы из песка: взятки в кафе, липовая лицензия и муж-курьер

Как тульская чиновница сделала миллионы из песка: взятки в кафе, липовая лицензия и муж-курьер

В Туле продолжают рассматривать уголовное дело замглавы тульского минприроды Дианы Гришиной.

Подробности громкого преступления озвучили на очередном судебном заседании 11 сентября. В зале суда побывал корреспондент Myslo. 

21 октября 2021 года Центральный районный суд огласил приговор в отношении бизнесмена Валерия Гринцова. Мужчину признали виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании полученных преступным путем доходов. 

В период с 6 мая 2016 года по 12 сентября 2019 года Гринцов незаконно производил разработку природного месторождения песка в Веневском районе и получил доход на сумму 96 миллионов рублей. Приговором суда ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы и штрафа в 800 000 рублей. 

Многомилионный ущерб: в Туле бизнесмену Валерию Гринцову вынесли приговор за незаконную добычу песка

Год спустя дело Гринцова снова оказалось в поле зрения СМИ: по подозрению в получении крупной взятки от бизнесмена были задержаны должностные лица регионального министерства природных ресурсов Евгения Половинкина и Диана Гришина. Кроме этого, в уголовном деле фигурирует и муж Гришиной — он выступал в качестве посредника при передаче взяток.

11 сентября в ходе заседания сторона обвинения по видеосвязи допросила того самого Валерия Гринцова, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии № 6.

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Из показаний Гринцова следует, что в 2012 году он вместе с компаньоном решил добывать песок в Венёвском районе. После получения лицензии в 2013 году бизнес-партнеры столкнулись с трудностями: чтобы начать рабочий процесс на выделенных участках, им необходимо было построить дорогу к месторождению песка — это требовало значительных финансовых вложений.

Из показаний Валерия Гринцова:

— Начали копать на соседнем участке, нашли там богатое месторождение и потихоньку расширяли карьер, задев еще один участок. Знали, что там земли сельхозназначения, но думали «утрясти вопрос» с владельцами. Но те написали жалобу в прокуратуру, после чего в марте 2014 года к нам с проверкой приехали Половинкина и Гришина. Как-то сама собой родилась идея предложить им взятку, чтобы мы продолжили заниматься бизнесом.

Коммерсант пригласил чиновниц в кафе, где и предложил помочь с решением проблемы, обещая отблагодарить их. Диана Гришина, взяв какое-то время на раздумье, позже связалась с Гринцовым и заявила, что согласна закрыть глаза на незаконную деятельность его фирмы.

Из показаний Гринцова:

— Обговорив детали с моим партнёром, мы решили платить ей по 200 000 рублей. Подразумевалось, что эти деньги идут ей и Половинкиной. Я сказал Диане, что мы готовы платить эту сумму ежемесячно, чтобы у нас всё было хорошо. Предупредил, что не всегда могу привозить наличку в её кабинет — иногда это будет делать моё доверенное лицо. Всего я три раза привозил ей взятку: один раз в министерство, и два раза в кафе.

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29 мая, при непосредственном содействии Гришиной в лицензию для фирмы Гринцова внесли изменения: земли сельхозназначения, на которых был вырыт карьер, внесли в список разрешённых участков для добычи песка. А в 2016 году Гришина обратилась к Гринцову за ответной услугой — попросила пристроить куда-нибудь мужа, который перебивался мелкими заработками.

Из показаний Гринцова:

— К этому времени человек, возивший в минприроды взятки, уволился, и я согласился трудоустроить Романа Гришина в одну из своих фирм. Решил, что так будет проще передавать взятки. Был ли он осведомлён о том, что делает, я не знаю. В день передачи взятки я обязательно интересовался у Дианы, довез ли курьер всю сумму. В разговоре я никогда не употреблял слово деньги, заменяя его на «документы».

Помимо помощи в получении лицензии, Гришина предупреждала Гринцова о грядущих проверках, чтобы он успел подготовиться к визиту представителей министерства, так что в дни проверок работы по добыче песка велись исключительно на разрешенных участках. А всего за время «сотрудничества» с чиновницей, Гринцов передал ей в качестве взятки 4,6 миллиона рублей, гласит обвинительное заключение.

Следующее заседание по данному уголовному делу состоится на следующей неделе. 

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