Утраты года: кого Тула потеряла в 2023 году

Худрук Тульского драмтеатра Дмитрий Краснов

Художественный руководитель Тульского академического театра драмы им. М. Горького, многократный лауреат театрального конкурса «Триумф» Дмитрий Краснов умер 17 апреля в возрасте 55 лет.

Краснов родился 5 января 1968 г. Окончил Государственное музыкальное училище им. Гнесиных по специальности актер музыкального театра (1993), Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина по специальности режиссер драматического театра (2003). С 1997 года артист ТАТД. С 2004 по 2012 год и с 2013 года режиссер-постановщик Тульского академического театра.

С 2012 по 2013 год — главный режиссер театра. С 2015 года — главный режиссер Новомосковского филиала ТАТД. Лауреат трёх премий «Триумф» губернатора Тульской области за лучшие спектакли по результатам сезонов различных лет. Поставил более 40 спектаклей в различных городах России.

Бывший заместитель начальника областного УВД Николай Пахарьков

19 апреля на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался ветеран органов внутренних дел, бывший заместитель начальника УВД по Тульской области полковник милиции в отставке Николай Викторович Пахарьков.

Николай Викторович проходил службу в органах внутренних дел с июня 1972 года по декабрь 2000 года. Работал в уголовном розыске, руководил отделом управления профилактики правонарушений, шесть лет возглавлял Пролетарский РУВД. Вышел в отставку в должности заместителя начальника регионального УВД.

Отдельная героическая строка его служебной биографии — исполнение интернационального долга в Афганистане, откуда он вернулся кавалером орденов Красной Звезды и Славы (ДРА), ветераном боевых действий.

Выйдя в отставку, Николай Викторович Пахарьков передавал свой богатый профессиональный и боевой опыт молодежи.

Один из создателей российских РСЗО Лев Бондарев

Старейший работник НПО «СПЛАВ» Госкорпорации «Ростех», проработавший на предприятии более 60 лет, скончался на 91-м году жизни 2 июня.

Долгие годы Лев Григорьевич возглавлял головной конструкторский отдел предприятия, участвовал в создании, испытании и постановке на вооружение таких реактивных систем залпового огня, как «Град», «Ураган», «Смерч», «Прима» и «Торнадо-С», стоящих на вооружении Российской армии.

Также он разрабатывал широкий класс реактивных снарядов для них, был одним из тех, кто заложил основы для создания перспективных РСЗО (реактивные системы залпового огня). Он внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, воспитал не одно поколение учеников. За разработку и постановку на вооружение РСЗО «Ураган» Лев Григорьевич был удостоен Государственной премии СССР.

За работу в области машиностроения награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими другими наградами.

Игорь Панченко, сенатор от Тульской области

26 июля ушел из жизни член Совета Федерации ФС РФ Игорь Панченко на 61-м году жизни. В верхней палате парламента от представлял интересы Тульской области, до этого являлся председателем Тульской областной Думы. Долгие годы возглавлял одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона. Игорь Владимирович удостоен званий «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и «Почетный гражданин Тульской области».

Ветеран УФСБ России по Тульской области Вячеслав Салихов

26 июля на 80-м году жизни скончался почетный сотрудник органов контрразведки, заместитель начальника УКГБ — УФСБ России по Тульской области (07.01.1987 — 15.10.2000) полковник в отставке Вячеслав Александрович Салихов.

Салихов родился 19 февраля 1944 года в с. Краснополье Кимовского района в крестьянской семье. После окончания Тульского государственного педагогического института работал директором Дудкинской школы Кимовского района. В 1967 году избирался секретарем Кимовского городского комитета ВЛКСМ Тульской области.

Окончив высшую школу КГБ при СМ СССР, с 1974 по 2000 годы проходил военную службу в органах государственной безопасности.

Компетентность, высокая работоспособность и настойчивость позволили Вячеславу Александровичу пройти путь от оперуполномоченного до заместителя начальника УФСБ России по Тульской области. На протяжении 13 лет он возглавлял Совет ветеранов тульского Управления. Принимал активное участие в ведомственных патриотических мероприятиях, передавая накопленный опыт молодым сотрудникам УФСБ России по Тульской области.

На всех участках службы Вячеслав Александрович отличался принципиальностью и требовательностью, заботой и вниманием по отношению к сослуживцам, высоким профессионализмом.

За заслуги в обеспечении безопасности государства награжден

нагрудным знаком «За службу в контрразведке», именным холодным оружием и другими ведомственными наградами.

Похоронен на Аллее Славы 1-го городского кладбища Тулы.

Историк и писатель Михаил Майоров

18 августа умер Михаил Майоров – человек, без которого сложно представить тульское краеведение. Историк, литературовед, декабристовед, некрополист, поэт, экскурсовод, лектор — за свои 55 с небольшим лет он успел сделать невероятно много. Его уход — большая трагедия для всех, кто его знал, кто любит и ценит историю Тульского края.

Тульский художник Валерий Бочаров

14 сентября умер художник, член Союза художников России Валерий Иванович Бочаров. Ему было 84 года.

Валерий Иванович родился в Туле в 1939 году. Родовой дом по отцовской линии был в деревне Московские Выселки Крапивенского района Тульской области. Его отец — Бочаров Иван Семенович — участник Финской и Великой Отечественной войн.

После окончания учебы Бочаров последовали годы работы в редакции газеты «Молодой коммунар» в Туле и в детской художественной школе имени В. Д. Поленова.

В 1990 г. В. И. Бочаров стал одним из основателей и на многие годы (вплоть до 2004 года) — заведующим отделением «Живопись» в колледже искусств им. А. С. Даргомыжского.

Легендарный капитан «Арсенала» Владимир Прохоров

Владимир Прохоров скончался 10 октября, на 69 году жизни. О причинах смерти не сообщается. Для болельщиков со стажем Владимир Прохоров — не менее значимая величина в истории, чем другая звезда тульского футбола восьмидесятых годов Павел Шишкин. Они даже символически передали футбольную эстафету друг другу. Как только Павел Шишкин закончил спортивную карьеру, лучшим бомбардиром «Арсенала» стал в 1986 году Владимир Прохоров. А ведь тот год он вообще начинал защитником. Но у команды начались проблемы с забитыми голами, и защитника Прохорова перевели в атаку. Получилось успешно.

Почётный гражданин Тулы Михаил Свинтицкий

19 октября на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Михаил Андреевич Свинтицкий.

Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования его родным и близким:

– Ушел из жизни истинный патриот, мужественный, отзывчивый человек. В годы Великой Отечественной войны Михаил Андреевич самоотверженно сражался за Родину. Его боевые заслуги отмечены высокими государственными наградами. После войны более 50 лет работал в строительной отрасли. Его биография — достойный пример для последующих поколений. Светлую память о Михаиле Андреевиче мы сохраним в наших сердцах, — сказал глава региона.

Ветеран ВОВ и органов внутренних дел Леонид Буторов

23 ноября в возрасте 99 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Леонид Васильевич Буторов. В годы Великой Отечественной войны он с боями прошел Венгрию, Австрию и Чехословакию в составе 351-го гвардейского стрелкового Краснознаменного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной дивизии. Был награжден двумя медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены» и «За победу над Германией».

После войны Леонид Васильевич отдал много сил развитию и совершенствованию органов правопорядка, неся службу в подразделении уголовного розыска. Долгие годы вел активную патриотическую работу, делясь боевым и милицейским опытом с молодыми стражами порядка.

Политтехнолог Владислав Абрамов

По предварительным данным, он был зверски избит в ночь на 5 декабря. Владислав скончался через несколько дней после произошедшего.

Как стало известно Myslo, 40-летний Владислав невольно стал участником конфликта у бара Beer Time на ул. Октябрьской, 37. Его избили несколько человек, Владислав получил травмы головы.

Два дня он жаловался на головные боли, несколько раз вызывал скорую. В очередной вызов его убедили поехать в больницу, и он согласился. Но до больницы не доехал — умер в машине скорой помощи. По информации Myslo, в Зареченском отделе полиции есть материал проверки по факту избиения. Накануне смерти с Абрамовым связывался некий мужчина, который представился «чемпионом по панкратиону». Он якобы предлагал встретиться, чтобы «замять» историю, просил, чтобы Владислав забрал заявление.