Жители Заокского района несколько дней замерзают без электричества

В редакцию Myslo обратились жители Заокского района, которые в жуткие морозы остались без электричества. По словам людей, такая ситуация происходит уже второй год подряд: свет отключается накануне Нового года и люди сутками сидят без тепла:

— Каждый раз, как гаснет свет — замирает сердце. Потому что неизвестно — на минуту все вырубило или на неделю. А на улице 30 градусов мороза сейчас, но никто не реагирует. Зато квитанции на оплату они слать не забывают. Лучше бы так трансформаторы свои чинили своевременно!

Напомним, ранее мы писали, что в аналогичной ситуации оказались жители Морозовки и Частого. Электричество там восстановили в течения дня.