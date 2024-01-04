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Жители Заокского района несколько дней замерзают без электричества

Жители Заокского района несколько дней замерзают без электричества

Страдают более 20 деревень и поселков.

В редакцию Myslo обратились жители Заокского района, которые в жуткие морозы остались без электричества. По словам людей, такая ситуация происходит уже второй год подряд: свет отключается накануне Нового года и люди сутками сидят без тепла:

— Каждый раз, как гаснет свет — замирает сердце. Потому что неизвестно — на минуту все вырубило или на неделю. А на улице 30 градусов мороза сейчас, но никто не реагирует. Зато квитанции на оплату они слать не забывают. Лучше бы так трансформаторы свои чинили своевременно!

Напомним, ранее мы писали, что в аналогичной ситуации оказались жители Морозовки и Частого. Электричество там восстановили в течения дня. 

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сегодня, в 11:11 +6
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