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Момент взрыва из-за попадания беспилотника в жилой дом попал на видео

Момент взрыва из-за попадания беспилотника в жилой дом попал на видео

Происшествие на ул. Хворостухина в Туле сняла камера уличного наблюдения.

В распоряжении Myslo появилось видео, на котором видел момент попадания беспилотника в жилой дом на северо-востоке Тулы.

 

Напомним, около четырех часов утра 26 ноября в небе над Тулой средства ПВО сбили четыре беспилотника. Один из них влетел в квартиру на 12-м этаже высотки. Пострадал один человек: у 44-летнего мужчины резаная рана стопы от осколков. Мужчина проснулся от боли в ноге. 

Массированная атака беспилотников самолетного типа на регионы ЦФО произошла ночью и утром 26 ноября. Все подробности - в нашем сюжете ниже.  

Сюжет: Атака беспилотников на Тулу 26 ноября 2023
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