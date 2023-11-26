Момент взрыва из-за попадания беспилотника в жилой дом попал на видео

В распоряжении Myslo появилось видео, на котором видел момент попадания беспилотника в жилой дом на северо-востоке Тулы.

Напомним, около четырех часов утра 26 ноября в небе над Тулой средства ПВО сбили четыре беспилотника. Один из них влетел в квартиру на 12-м этаже высотки. Пострадал один человек: у 44-летнего мужчины резаная рана стопы от осколков. Мужчина проснулся от боли в ноге.

Массированная атака беспилотников самолетного типа на регионы ЦФО произошла ночью и утром 26 ноября. Все подробности - в нашем сюжете ниже.