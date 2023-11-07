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Школьница из Тулы 15 лет числилась пропавшей без вести: психопат убил её и спрятал тело
Иллюстрация Алины Петрушиной

Школьница из Тулы 15 лет числилась пропавшей без вести: психопат убил её и спрятал тело

Мужчину отправят на принудительное лечение.

В Туле сотрудники Следственного комитета установили личность мужчины, обвиняемого в убийстве школьницы, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Myslo, в июле 2008 года 14-летняя воспитанница тульской школы-интерната Татьяна К. сбежала из лагеря в Одоевском районе. Девочка позвонила 29-летнему знакомому и попросила подбросить её до Тулы — водитель без проблем согласился.

Спустя какое-то время мужчина начал приставать к попутчице, предлагая ей переспать. Школьница отказалась и оттолкнула навязчивого мужчину. В ответ на это он дважды ударил её по голове булыжником. От полученных травм девочка скончалась. Мужчина выбросил труп в овраг в Ленинском районе и уехал с места происшествия.

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Останки Татьяны обнаружили только в 2019 году и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». А спустя пару лет благодаря кропотливой работе следователей был обнаружен свидетель, который смог описать вероятного подозреваемого и автомобиль, в котором он перевозил школьницу.

Обвиняемого задержали, он сознался в содеянном. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина — невменяемый. Вероятно, его направят на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

В настоящее время дело находится в производстве следователей СКР.

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Автор:
сегодня, в 09:43 +3
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