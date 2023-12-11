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В Туле психопат убил школьницу и спрятал труп в овраге: мужчину направили на принудительное лечение
Иллюстрация Алины Петрушиной

В Туле психопат убил школьницу и спрятал труп в овраге: мужчину направили на принудительное лечение

Преступление было совершено 15 лет назад.

В Туле 54-летний житель Арсеньевского района, 15 лет назад убивший школьницу, отправится на принудительное лечение. 

Судом установлено, что в июле 2008 года 14-летняя воспитанница тульской школы-интерната Татьяна К. сбежала из лагеря в Одоевском районе. Девочка позвонила знакомому и попросила подбросить её до Тулы — водитель без проблем согласился.

Спустя какое-то время мужчина начал приставать к попутчице, предлагая ей переспать. Школьница отказалась и оттолкнула навязчивого мужчину. В ответ на это он дважды ударил её по голове булыжником. От полученных травм девочка скончалась. Мужчина выбросил труп в овраг с водой в Ленинском районе и уехал с места происшествия.
 

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Таня долгое время числилась без вести пропавшей. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы возбудили в 2012 году, а останки нашли в 2019-м. С применением современных технологий по костным останкам была восстановлена внешность жертвы и выделен генотип.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в октябре 2022 года указанное лицо судом уже было освобождено от уголовной ответственности за совершение в 2002 году преступления и в 2012 году уголовно-наказуемого деяния и к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Решением суда мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершение указанного деяния, и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

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Автор:
сегодня, в 14:05 +4
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