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Что творится на месте обрушения крыши в пятиэтажке на улице Зорге – репортаж Myslo

Что творится на месте обрушения крыши в пятиэтажке на улице Зорге – репортаж Myslo

На месте начались работы по уборке снега и сломанных конструкций крыши.

Крыша дома № 15/2 по ул. Рихарда Зорге в Туле обрушилась под тяжестью снега около 23 часов 14 декабря. Об этом Myslo рассказали местные жители.

— Я уже спать ложилась, как вдруг что-то грохнуло! — рассказывает пенсионерка Нина Анашкина, жительница квартиры на 5-м этаже. Именно над ее жильем и обрушилось кровля. — Мы сразу подумали, что это крыша рухнула, но смотреть не пошли. Уже утром дочка выходила на работу и увидела, что действительно кровля обрушилась над нами.

В результате ЧП никто не пострадал. 

Сейчас на крыше уже вовсю работают специалисты: сначала будут убирать скопившийся снег, потом приступят к ремонту. 

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Отметим, в 2018 году в этом же доме из-за снега также обрушилась крыша. Представители УК тогда поясняли, что балки не выдержали тяжести снега, так как были повреждены жуком-короедом.

 

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:19 0
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