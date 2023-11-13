Скандальному риелтору из Щекино вынесли приговор

Риелтора Елену Гапонову приговорили к пяти годам общего режима. Ей также предстоит компенсировать пострадавшим судебные издержки.

В Центральном районном суде города Тулы 9 ноября состоялись прения по уголовному делу в отношении 34-летнего риелтора Елены Гапоновой. Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение. Судом Гапонова признана виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сегодня, 13 ноября, в Центральном суде состоялось последнее заседание по делу риелтора Елены Гапоновой. Приговор — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима — женщина выслушала спокойно.

Суд также признал за потерпевшими право требовать с Гапоновой возмещения морального ущерба.

Напомним, с марта 2022 года по март 2023 года агент по продаже недвижимости заключала договоры с жителями Тульской области от имени индивидуального предпринимателя, в чьем агентстве работала. Риелтор «помогала» тулякам покупать и продавать квартиры в Советске и Щекино.

Myslo подробно писал о деятельности риелтора здесь.

Гапонова сообщала людям, что собственники продаваемых квартир в качестве предоплаты требуют полную сумму. Так она забрала у потенциальных покупателей свыше 11 млн рублей. Эти деньги она присвоила.

Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимая полностью признала, но причиненный ущерб не возместила.

Также Гапонову обвиняют в мошенничествах, совершенных в Щекинском районе. Это дело будет рассматривать другой суд, отдельно.

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