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Погода в Туле 4 января: гололедица, днем от -15 до -20
Фото Алексея Пирязева из архива.

Погода в Туле 4 января: гололедица, днем от -15 до -20

Прогноз составлен по данным тульского гидрометеоцентра.

4 января в Тульской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -28…-23°С, днем -20…-15°С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.

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