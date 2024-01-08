Туляки – герои года: истории спасений и невероятного мужества

Учительница спасла 9 детей: она на ходу перехватила управление автобусом у потерявшего сознание водителя

Недалеко от границы Плавского и Чернского района произошла дорожная ситуация, которая могла закончиться гибелью девяти детей и двух взрослых. Группа детей участников СВО возвращались с отдыха в Анапе. Внезапно водитель потерял сознание. Предположительно, причиной стал резкий скачок давления.

Учитель начальных классов Татьяна Шуленина сидела на месте позади водителя. Вдруг женщина заметила, что мужчина опустил голову, не смотрит на дорогу. Она догадалась, что автобус стал неуправляемым. Понимая, что в любую секунду может случиться страшное, Татьяна перелезла через ограждение в кабину, схватилась за руль и начала уводить ГАЗель на обочину.

«Впереди был Горбачевский мост, он над железной дорогой. Если бы мы на него заехали, то упали бы вниз. Это была бы смерть! Поэтому я вырулила сначала на обочину, потом — в поле. Водительского удостоверения у меня нет, но я когда-то училась водить, и помню, что нужно выжать сцепление и тормоз. Я остановила ГАЗель, осмотрелась, поняла что все хорошо, что и все целы, после этого сказала детям выходить. Среди детей, кстати, была и моя 9-летняя дочка Ангелина», — рассказала женщина.

В этой истории все закончилось хорошо благодаря смелой Татьяне!

Наталья Лапшина спасла жизнь соседу: мужчину пытался убить его племянник

10 сентября в доме № 35 по улице Прогресс в поселке Косая Гора молодой человек напал на 62-летнего мужчину. По информации Myslo, Дмитрий К. утром пришёл в гости к своему дяде, зная, что тот накануне получил пенсию.

Дождавшись, когда мужчина отвернётся, парень набросился на него с ножом и нанес несколько ударов. После чего забрал деньги, мобильный телефон и скрылся с места происшествия, оставив умирать истекающего кровью родственника.

— Я услышала громкие крики о помощи и выглянула в окошко, потому что непонятно было, где кричат, — рассказала Myslo старшая по дому 61-летняя Наталья Лапшина. — Увидела соседского племянника — тот в спешке удирал от подъезда. Спустилась проверить, что произошло, и ужаснулась: сосед весь в крови, на полу кровища. Разумеется, я позвонила в скорую, а потом в полицию.

Своевременно прибывшие медики спасли жизнь потерпевшего. Дмитрия К. задержали в кратчайшие сроки.

Тулячка, рискуя жизнью, спасла двоих детей на пожаре

Многодетная мама Екатерина Ладыгина из Куркино вытащила из объятой огнем квартиры соседских ребятишек.

6 декабря пожилая соседка Екатерины осталась с маленькими внуками (3 и 4 года). Внезапно в одной из комнат их квартиры начался пожар.

Екатерина, которая в это время гуляла с детьми на площадке, услышала истошное: «Помогите! Пожар!» Кричала женщина. Вот что вспоминает Екатерина:

— Я, конечно же, побежала на помощь! На корточках ползла к горящей комнате по коридору, поняла, что дым слишком тёмный и едкий. Тогда закричала: «Ребята, ребята, вы где?» Дети выбежали ко мне, я одного в одну подмышку, другого — в другую и побежала.

Бабушка следовала за мной по ступенькам, мы их уже даже не видели — настолько плотный был дым. Спускались наощупь. Казалось, счёт шёл на секунды.

— Как назло, рядом не оказалось ни души. Я была совсем одна! Нашлись бы поблизости мужчины, тогда бы… И у меня просто сработал инстинкт: я не чувствовала страха, бежала на крик. Потом адреналин ушёл — тогда и давление поднялось, и сердце закололо. Но во время пожара на всё это просто не было времени.

Сейчас бабушка и внуки чувствуют себя хорошо. Дети даже не поняли до конца, что произошло.

В Туле пожарный Тарас Радченко вытащил из огня двух детей

8 апреля на Одоевском шоссе в Туле загорелась квартира. На место приехали пожарные. Во время эвакуации пострадавших к пожарному 11-й пожарно-спасательной части Тарасу Радченко обратилась обеспокоенная семейная пара. Женщина рассказала, что на 5 этаже дома, где из окон шел самый интенсивный дым, находятся их маленькие дети.

Спасатель, который оказался командиром звена газодымозащитников, организовал работу, определил боевые задачи и направился на поиски детей. Ему удалось разыскать их в дыму. Дети были напуганы, но Тарасу удалось их успокоить и вывести из задымленных помещений в специальных спасательных устройствах. Радченко передал детей в руки родителей целыми и невредимыми.

В Туле полицейский Евгений Титов спас женщину с грудным ребенком от пьяного дебошира

Командир батальона ППС Евгений Титов в свой выходной день гулял с семьей в Могилевском сквере. Услышав женский крик, обернулся и увидел, как нетрезвый гражданин избивает женщину, не выпускавшую из рук детскую коляску.

Командир подбежал и отбросил нападающего в сторону. Евгений представился сотрудником полиции и предъявил удостоверение. Однако мужчина на это не отреагировал и продолжил материть окружающих и женщину, которая оказалась его бывшей супругой.

Евгений Титов вызывал на место происшествия своих коллег, за что получил от нетрезвого гражданина удар по ноге. В ответ на это полицейский скрутил нарушителя и передал его прибывшему наряду полиции.

Сотрудник МЧС Сергей Губарев спас из воды маленького мальчика и его отца

ЧП случилось на реке Дон возле деревни Починки. Водитель пожарной машины отдельного поста 51 пожарно-спасательной части Куркинского района Сергей Губарев в свободное от службы время занимался сбором тюков сена в поле. Рядом протекает река Дон.

Когда Сергей услышал крики о помощи, немедленно бросился на место. Он увидел, что воде находятся двое людей, один из них — ребенок 6-8 лет, второй — мужчина около 30 лет. Когда спасатель подплыл к нему, ребенок начал уже захлебываться. Сергей вытащил на берег ребенка, затем поплыл за вторым утопающим — отцом ребенка. К счастью, оба утопающих остались живы.

Двое школьников спасли женщину от нападения пьяного мужчины с оружием в Новомосковске

Молодые герои города Сергей Слива и Андрей Саськов учатся в выпускном классе школы № 14.

Вечером 13 августа ребята гуляли в районе 12-й школы и увидели, как нетрезвый мужчина напал на молодую девушку. Нападавший был крепкого телосложения, а также оказался вооружен.

Школьники быстро среагировали, отбили пострадавшую у хулигана и вызвали полицию.

Туляк Максим Чекан вытащил мужчину из горящего дома

Ночью 1 декабря 2023 года на ул. Плеханова загорелся частный дом. Очевидцы вызвали пожарных.

В это время мимо проезжал туляк Максим Чекан. Увидев дым, он остановился, вышел из машины и поспешил к месту происшествия.

– Прибежав к месту пожара, я увидел, что горит частный дом – ветхий и на вид заброшенный. Рядом был мужчина, он кричал, что внутри остался человек. В багажнике у меня лежал небольшой топорик, которым я разбил стекло, чтобы пробраться внутрь, – рассказал Максим.

В это время на помощь мужчине пришли другие очевидцы. Максим забрался в горящий дом и сразу же нашел мужчину. Вместе с помощниками они вытащили его наружу. Оказалось, что пострадавший не потушил тлеющий окурок и из-за этого едва не погиб.