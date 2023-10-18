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Суд огласил приговор «неприкасаемому» Никитину

Суд огласил приговор «неприкасаемому» Никитину

Туляк отправится в колонию общего режима на 4 года 6 месяцев.

18 октября в здании ФКУ СИЗО-1 огласили приговор в отношении 52-летнего Сергея Никитина. Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, применением оружия и предмета, используемого в качестве оружия».

11 октября 2022 года Сергей Никитин на своем Range Rover сначала перекрыл проезд потерпевшей на АЗС, а потом протаранил ее авто. Бранился, оскорблял 30-летнюю женщину, угрожал применением насилия ей и сотруднику АЗС, демонстрировал пистолет. А когда приехала полиция, продолжил хулиганство. 

Напомним, уголовное дело возбудили только после нашей разгромной статьи

С учетом позиции гособвинителя суд назначил Никитину наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, в «послужном списке» Сергея Никитина — несколько серьёзных инцидентов и систематические нарушения ПДД. История настолько объёмная, что мы объединили всё в сюжет.

Сюжет: Дело "неприкасаемого" Никитина. Range Rover Т096ТТ71
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