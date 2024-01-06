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Итоги 2023-го: публикуем самые главные достижения тульских спортсменов
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Итоги 2023-го: публикуем самые главные достижения тульских спортсменов

В подборку вошли индивидуальные успехи.

Бокс

Джамбулат Бижамов стал победителем Кубка Европы, в решающем поединке победив Василя Чеботари из Молдавии. Также туляк стал чемпионом России в Хабаровске. 

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Дарья Абрамова заняла первое место на чемпионате России среди женщин. В финальном бою в весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка единогласным решением судей победила Людмилу Воронцову, представляющую Московскую область и Республику Бурятия.

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Дзюдо

Анна Перцева заняла первое место на чемпионате ЦФО по дзюдо в Рязани. Мария Грызлова завоевала серебро на Кубке России. 

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Рукопашный бой

Никита Архипов завоевал Кубок России в Брянске, занял первое место на первенстве России в Ставрополе, а также завоевал бронзу чемпионата мира в Казахстане. 

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Александра Шубина заняла второе место на Кубке России в Брянске, завоевала бронзовые медали на Кубке мира в Минске, а также на чемпионате России в Суздале.

Анна Фатеева добыла золото чемпионата России и Кубка России. 

Рыболовный спорт

Татьяна Киселева стала первой на чемпионате России по рыболовному спорту (ловля рыбы на мормышку со льда).

Игорь Киселев и Михаил Демин завоевали серебряные медали на Всероссийских соревнованиях «Матырский хищник –2023» (ловля рыбы спиннингом с берега).

Айкидо

Маргарита Миронова заняла третье место на первенстве России (кихон-вадза парный разряд). 

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На этих же соревнованиях бронзу добыли Ольга Власова (дзюи-вадза парный разряд) и Руслан Евглевский (дзюи-вадза парный разряд).

Джиу-джитсу

На Кубке мира Владимир Блюм в весовой категории 94+ кг завоевал золотую медаль в разделе «не-ваза».

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Также обладателем золотой медали Кубка мира в своей весовой категории стал туляк Иван Ильин. Он стал лучшим в разделе «файтинг».

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Владислав Лосев занял второе место на чемпионате мира и чемпионате России. 

Александра Магамедова и Ирина Журавлева добыли серебро чемпионата мира в дивизионе advanced, золото чемпионата России и Кубка. 

Воздухоплавательный спорт

Дмитрий Жохов занял первое место чемпионата России по воздухоплавательному спорту, Андрей Кульков стал третьим. Соревнования прошли в городе Великие Луки.

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Спорт сверхлегкой авиации

Обладателями золотых медалей чемпионата России стали:

  • Игорь Морозов — микросамолет-1,
  • Сергей Жданов — дельталет-2,
  • Дмитрий Крючков — дельталет-2.

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Велосипедный спорт

В Омске прошли чемпионат и первенство России по велосипедному спорту на треке. Участниками соревнований стали сильнейшие велогонщики страны, в том числе и тульские спортсмены. Победителями чемпионата стали: 

  • в индивидуальной гонке преследования — Наталья Фролова,
  • в гите на 1000 метров с/х — Александр Дубченко,
  • в мэдисоне — Мария Ростовцева и Мария Аверина.

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Кикбоксинг

На чемпионате России Айрапет Аванесян завоевал золото (раздел «фулл-контакт»), Алина Гиясова стала первой в разделе К-1. Кирилл Сапрыкин выиграл золотую медаль первенства мира (кик.лайт).

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Теннис

С 9 по 15 октября в Кувейте проходили международные соревнования по теннису категории ITF J30. 14-летняя тулячка Елизавета Зеленова стала обладательницей серебряной награды в парном разряде и полуфиналисткой в одиночном.

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Стоит отметить, что это первые соревнования такого уровня для юной теннисистки. 

Тулячка Полина Прошина заняла второе место в паре с представительницей Челябинска Татьяной Головиной на турнире Tennis Europa в Баку.

Художественная гимнастика

В конце февраля в Москве прошел чемпионат страны по художественной гимнастике. В групповых упражнениях и в индивидуальной программе (мяч, лента) уроженка Богородицка Амина Идрисова заняла первое место. В финальном выступлении с обручем гимнастка стала второй.

В Федерации художественной гимнастики Тульской области заявили, что этот результат для нашего региона — грандиозный. И таких успехов наши спортсмены не добивались 30 лет.

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Кроме того, на III этапе Кубка сильнейших-2023 по художественной гимнастике Амина в составе групповой команды «Газпром» стала победительницей в многоборье, а также в финалах с пятью обручами.

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Спортивная гимнастика

В Белоруссии прошел открытый Кубок по спортивной гимнастике. В составе сборной команды России № 1 выступила спортсменка Тульской области Алёна Глотова. Вместе с Викторией Листуновой, Еленой Герасимовой, Лейлой Васильевой и Екатериной Андреевой наша гимнастка завоевала золотую медаль в командном многоборье.

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В Пензе на Всероссийских соревнованиях «Олимпийские надежды» тулячка Диана Павлова завоевала золотую медаль в вольных упражнениях.

Легкая атлетика

Роман Ряховский одержал победу в молодежном первенстве России в метании копья. Значительно улучшив своё личное достижение, он послал снаряд почти на 77 м. Кроме того, на счету Романа серебро в Кубке России и бронза на командном чемпионате страны.

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Карина Кочеткова в финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами юниорского первенства России завоевала бронзовую медаль. На счету Карины золото первенства Центрального федерального округа на дистанции 60 м с барьерами, а также бронза на Всероссийском финале «Звезды студенческого спорта.

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Дмитрий Яковлев завоевал бронзовую медаль в беге на 800 м на юношеском первенстве России. Кроме того, на счету спортсмена 4 золотых медали в различных дисциплинах на первенстве ЦФО.

Самбо

Елена Алленова завоевала серебряную медаль на международном фестивале университетского спорта, золотую на соревнованиях памяти заслуженного тренера СССР, профессора Е. М. Чумакова, золото международных соревнований «Кубок Основоположникам самбо».

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Плавание

Лев Спанопуло занял первое место на первенстве России по плаванию на открытой воде, Семен Новиков стал вторым. Роман Сулев завоевал бронзу чемпионата России.

Иван Гирев завоевал золото и бронзу этапа Кубка России по плаванию, две золотые медали на третьем этапе Кубка, золото и серебро в финале Кубка.

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Фото: Всероссийская федерация плавания/Алексей Савченко.

Также Гирев завоевал серебряную и бронзовую медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок чемпионов».

Спортивное ориентирование

Анна Сафронова стала двукратной победительницей первенства России среди девушек до 24 лет. Ярослав Перелыгин победил в первенстве страны среди юношей до 15 лет. Надежда Орлова — серебряный призер Кубка России.

Стрельба из лука

Роман Ветров занял четвертое место на Кубке России в Алуште, первое — на Гран-при в Казахстане и второе — на открытом Кубке Белоруссии.

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Тхэквондо (ИТФ)

Варвара Чекунова завоевала бронзовую медаль на первенстве мира в Астане. Иван Елисеев стал вторым на Кубке России. Даниил Коробов — победитель первенства страны.

Гребля на байдарках и каноэ

Елизавета Струтина — первое место на международных соревнованиях «Кубок Доброй воли», золото чемпионата России по гребле на лодках класса «Дракон».

Евгения Алексеева — золото Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ, серебро чемпионата страны. 

Тайский бокс

Ульяна Хрисанова завоевала серебро первенства мира по тайскому боксу в Турции, золото первенства России.

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Шашки

В Турции чемпионом мира стал мастер спорта из Тулы Арсений Цынов, набравший 11 очков из 14 возможных.

Александр Гетманский выиграл общий зачёт Кубка мира по шашкам-64 сезона 2022/23.

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Фигурное катание

Екатерина Анисимова вошла в десятку сильнейших на III этапе Гран-при России.

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Тулячка Ангелина Палагина выступила на V этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. По результатам короткой и произвольной программы мастер спорта России, спортсменка Областной комплексной спортшколы олимпийского резерва вошла в десятку сильнейших, заняв восьмое место.

Каратэ

В Орле проходили чемпионат и первенство мира по всестилевому карате. Чемпионом мира среди мужчин в категории ката стал Максим Демичев. Этим результатом каратист обеспечил себе звание мастера спорта международного класса. Это первый в истории Тульской области МСМК по всестилевому карате.

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Тульские каратисты стали победителями первенства мира

ММА

Тулячка Диана Найдёнова выиграла чемпионат России по ММА. Полина Балдина завоевала серебряную медаль турнира. 

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Екатерина Дёмина, Ольга Русина и Алёна Игнатьева также из города химиков привезли бронзовые медали с этих соревнований.

Александра Кипер выиграла первенство России среди юниоров.

Панкратион

Виктория Разносилина стала победителем и обладателем пояса чемпиона на турнире «Eurasia Pankration Open Cup».

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Денис Полехин стал чемпионом России в весовой категории свыше 100 кг, а также победителем Кубка страны. 

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