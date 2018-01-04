Итоги-2017: Самые громкие происшествия в Туле и области

Двойное убийство в Узловой: мужчина расправился с женой и падчерицей

Трагедия произошла 4 сентября на улице 50 лет Октября в Узловой. В собственной квартире были обнаружены тела 34-летней женщины и ее 15-летней дочери. Подозрения в зверской расправе пали на 44-летнего главу семейства. После убийства жены и падчерицы он по телефону рассказал о произошедшем своему брату, а затем скрылся с места преступления на автомобиле.

Чтобы задержать подозреваемого, полицейские ввели план «Перехват». Когда правоохранители доставили мужчину в отдел полиции, он признался, что забил жену молотком и задушил падчерицу.

Как подозреваемый пояснил следователям, причиной ужасного преступления стала супружеская измена.

Однако никто из близких не знал о конфиктах между супругами. По словам родственников, накануне убийства ничто не предвещало беды. С виду — вполне счастливая семья, двое детей. Старшая дочь у Ольги была от первого брака, младшая — общая с Олегом (имена изменены). Оля и Олег прожили в браке пять лет. Мужчина работал на местном заводе, не пил, судим не был, с падчерицей общался просто замечательно: учил водить машину, брал с собой на рыбалку.

Мама погибшей Ольги рассказала «Слободе»:

- Олег днем позвонил брату и сказал: «Ключи от квартиры в почтовом ящике. Я убил Олю и Настю, езжай туда и вызывай полицию». Брат не поверил, но все же поехал к ним домой и действительно обнаружил в почтовом ящике ключи… Открыл квартиру, а там всё в крови. Он обнаружил тела и Оли, и Насти. Позвонил в полицию. Почему он так сделал? Еще вчера я с ним и с Олей разговаривала по телефону, все было хорошо…

В живых осталась 4-летняя дочка погибшей Маша. Девочка была в детсаду, когда ее маму и старшую сестру убивали в их собственной квартире.

Тулячку удерживали в заложниках

В Туле в 17-м проезде Мясново трое представителей цыганской диаспоры удерживали женщину в подвале дома почти месяц, чтобы та переписала на них квартиру. Они поили женщину алкоголем и охраняли даже во время сна. Все эти двадцать дней женщину держали почти голодной. Ольга позже рассказала следователям: ей давали низкокачественной водкой, а вот еду, в том числе, хлеб, приходилось выпрашивать. Сообщить о преступлении женщина смогла только когда пришла вместе с обидчиками оформлять недвижимость в госучреждение. Сейчас расследование уголовного дела заканчивается.

Туляка осудили за совершение восьми тяжких преступлений

Мужчина признан виновным в восьми тяжких и особо тяжких преступлениях, среди которых изнасилование, разбой, покушение на убийство и захват заложника. Все преступления были совершены злоумышленником с 5 по 9 января в доме, расположенном на улице Демидовской.

Сначала мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою знакомую. Затем преступник совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетней девушки, проживавшей по соседству, после чего поджёг квартиру, чтобы замести следы. Устроив пожар, туляк вооружился ножом и постучал в дверь одной из квартир. Войдя в коридор и закрыв дверь изнутри, он потребовал у хозяйки квартиры водку. Когда женщина попыталась позвать на помощь, злоумышленник набросился на неё с ножом, нанеся несколько ранений.

Истекая кровью, потерпевшая выбралась из квартиры и вызвала полицию. Тогда злоумышленник захватил в заложники малолетнего сына женщины. Затем мужчина пытался ранить ножом полицейского. Правоохранителю пришлось выстрелить в ноги нападавшему.

Приговором суда преступнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 15 лет ограничения свободы.

ДТП в Плавске унесло жизни пяти человек

Авария 13 июля на 258-м километре автодороги М-2 «Крым». Водитель грузовика «Хино», двигаясь в сторону Орла, в попутном направлении врезался в стоящие автомобили «Лада Приора», «Хёндэ Элантра"и КамАЗ. Легковые автомобили оказались зажаты между двумя грузовиками. В результате ДТП погибла 23-летняя женщина-водитель, ее грудной ребенок и 41-летняя пассажирка, находившиеся в салоне «Лады», а также 67-летний водитель «Хендэ» и его пассажирка.

Следствие предъявило обвинение водителю грузовика «Хино». В ноябре суд вынес приговор мужчине: 4 года и 8 месяцев в колонии-поселении.

В Липках угарным газом отравился целый подъезд Вечером 4 ноября в доме № 22 по улице Октябрьской в городе Липки Киреевского района были обнаружены тела трех человек: в квартире на четвертом этаже — 46-летнего мужчины и его супруги, в квартире этажом выше — 76-летней женщины. Еще одна женщина и ее 15-летний сын в тяжелом состоянии госпитализированы. Эксперты установили, все погибшие отравились угарным газом. По предварительным данным, причиной происшествия стал забитый дымвентканал в квартире, где проживали супруги. Газ быстро заполнил помещение и стал распространятся по квартирам соседей. Житель Богородицка сжег четырех человек Мотивом преступления стала ревность. Все началось с того, что жена 30-летнего Сергея Трофимова Мария начала встречаться с молодым человеком. Муж об этой связи узнал и частенько проводила время в его доме. Муж об этой связи узнал, и естественно, новое увлечение жены ему не понравилось. Он всячески пытался ее уговорить вернуться. 23 февраля мужчина даже дважды проникал в дом через разбитое окно в состоянии алкогольного опьянения. Но каждый раз заставал хозяина дома и его гостей за застольем, начинал конфликт и уходил ни с чем. 25 февраля около 3.00 подозреваемый, снова в нетрезвом виде, пришел к указанному дому. Его супруга находилась в этот момент вместе с хозяином жилища. Приревновав жену, он решил отомстить и поджег террасу. Ревнивец не знал, что в доме находятся еще три человека. В результате поджога сгорел указанный дом, гараж, повреждена часть соседнего дома. Собственникам причинен значительный ущерб на общую сумму свыше 900 000 рублей. Находившиеся в доме жена подозреваемого и еще три человека отравились окисью углерода, отчего скончались на месте происшествия. А вот сам владелец дома, любовник жены Трофимова, несмотря на полученного тяжелые ожоги, сумел выбраться из горящего дома. Поджигателя успели заметить соседи. Они видели, что ночью перед самым началом пожара он ходил возле терассы дома, а затем именно с нее и началось возгорание. По совокупности преступлений, с учетом явки с повинной, суд назначил Сергею Трофимову наказание в виде 20 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. В порядке возмещение морального вреда суд взыскал с Трофимова в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей. Известно, что у преступника и его погибшей жены остался совместный ребенок. Чиновники стали фигурантами уголовных дел: Сотрудница военкомата подозревается в мошенничестве Начальника отделения подготовки и призыва тульского военного комиссариата 50-летнюю Лариса Арапова подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, сотрудница военкомата за денежное вознаграждение помогала получать «белые билеты». Подозреваемая обещала помочь в оформлении медицинской документации с фиктивным диагнозом заболевания, на основании которого и выдается военный билет. Полицейские зафиксировали факт получения денежных средств в размере 150 000 рублей. Во время задержания дама оказала сопротивление. Она заблокировала двери автомобиля и начала движение, причинив телесные повреждения полицейскому. Дело направлено в суд. Первый замначальника УФСИН задержан за получение особо крупной взятки Первый заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тульской области 41-летний Всеволод Снурницына. По версии следствия, заместитель начальника Управления получил денежные средства в сумме 300 тысяч рублей от отбывающего наказание за мошенничество осужденного за способствование положительному решению вопроса о замене лишения свободы на более мягкий вид наказания и о предоставлении облегченных условий содержания в исправительном учреждении. Стоит отметить, что полученная сумма являлась только частью денежных средств в размере 1 миллион 300 тысяч рублей, которые намерен был получить подозреваемый от осужденного. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Экс-мэр Тулы обвиняется в мошенничестве

Бывшему мэру Тулы Алисе Толкачевой вменяется изготовление совместно с неустановленными лицами протоколов общих собраний жителей многоквартирных домов и выставление на основании сфабрикованных документов счетов жильцам дома. Кроме этого, Алисе Толкачевой вменяется причинение имущественного ущерба — она не перечислила более 9 млн рублей АО «ТНС Энерго Тула» за поставленные ресурсы. О том, что бывший депутат, экс-мэр Тулы Алиса Толкачева оказалась под следствием, стало известно 30 августа 2016 года — в этот день в отношении нее было возбуждено сразу шесть уголовных дел. В отношении самой фигурантки уголовного дела мера пресечения не была избрана. Она воспользовалась этой возможностью и уехала из страны. На данный момент она находится на лечении в Республике Азербайджан.

Шок года

В сентябре неизвестный на одном из тульских кладбищ выкопал тело 46-летней тулячки, умершей от онкологии . Торчащую из могилы руку заметил один из сотрудников кладбища. Полицейским так и не удалось найти преступника.

Расследование года

40-летняя тулячка Ирина Сопова попала в Тулський областной онкологичесукий диспансер с диагнозом рак матки, первая стадия, но через несколько дней после операции умерла от воспаления брюшиной. СК завел уголовное дело.

Потрясение года





Вечером 26 мая в Богородицком районе пьяный подросток кинул в голову проходившей мимо него незнакомой 28-летней беременной женщине обломок кирпича, а затем избил ее ногами. Женщина потеряла ребенка, ее обидчик отправился в колонию.

Приговор года





В Ефремове осудили троих подростков, устроивших расправу над педофилом. Суд назначил наказание 18-летнему — 6 лет 8 месяцев в колонии общего режима, двоим 17-летним подсудимым — по 6 лет 6 месяцев в воспитательной колонии.

Назначение года

В августе генерал-майор юстиции Александр Стариков назначен руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области. Ранее Александр Стариков был главой Следственного управления республики Алтай.

Пожар года





25 мая на тульском рынке «Салют» произошел пожар. Возгорание произошло на одном из торговых мест в Центральном павильоне. Целыми остались только 26 торговых точек из 200. По предварительной версии, причиной ЧП стала неисправная проводка.

Поезд сошел с рельсов

6 октября в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка – Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого были цистерны с топливом.

В составе поезда было 52 вагона, с рельсов сошли 24. В ходе происшествия опрокинулся тепловоз и секции грузового состава, груженного строительными материалами.