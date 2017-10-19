Задержание сотрудницы тульского военкомата: фигурантка на машине сбила двух полицейских

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, в УМВД России по Туле поступило заявление, что 50-летняя сотрудница военкомата за денежное вознаграждение помогает получать «белые билеты».

По предварительным данным, подозреваемая обещала помочь в незаконном оформлении медицинской документации с фиктивным диагнозом заболевания, на основании которого оформляется и выдается военный билет.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Туле зафиксировали факт получения подозреваемой денежных средств в размере 150 000 рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации Myslo, подозреваемая — начальник отделения подготовки и призыва тульского военного комиссариата Лариса А.

Во время задержания дама оказала сопротивление. Она заблокировала двери автомобиля и начала движение, причинив телесные повреждения полицейскому.

Пытаясь скрыться, подозреваемая совершила наезд на второго сотрудника правоохранительных органов.

Тем не менее автомобиль злоумышленницы удалось остановить. Пострадавшие полицейские были доставлены в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД.

Военным следственным отделом по Тульскому гарнизону возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.