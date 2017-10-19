Смерть тулячки в онкодиспансере: Новая экспертиза выявила дефекты лечения

Для этого даже не понадобилось прибегать к процедуре эксгумации – экспертам хватило ранее собранных данных.

Расследование по факту смерти тулячки Ирины Соповой в Туле продолжается. Вот что рассказал Myslo Юрий Дементьев, руководитель Зареченского межрайонного следственного отдела по городу Тула СУ СК России по Тульской области:

Юрий Дементьев – Проведена экспертиза, в результате которой были выявлены дефекты при оказании медицинской помощи. В настоящий момент дается юридическая оценка действиям лечащего и оперирующего врача, которым был Игорь Бубликов. Для проведения экспертизы эксгумации не потребовалось. Сейчас следствие продолжается. Дело будет передано в суд по результатам расследования, которое планируется окончить в ноябре.

Как мы писали ранее, 22 мая заместитель главврача Тульского онкологического диспансера Игорь Бубликов был уволен по инициативе работодателя.

Напомним, 40-летняя тулячка Ирина Сопова умерла в Тульском областном онкологическом диспансере в январе 2017 года. В больницу Ирина попала с диагнозом рак матки, первая стадия. Операцию проводил хирург диспансера, заместитель главного врача Игорь Бубликов. Несколько дней после операции у Ирины держалась высокая температура, ей была проведена повторная операция, но 28 января Ирина Сопова умерла от тромбоэмболии, вызванной воспалением брюшины (перитонитом).

Муж погибшей Сергей Сопов уверен в том, что в смерти его любимой жены виноваты врачи. Следственными органами СУ СК России по Тульской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело по факту смерти тулячки в онкодиспансере взяла на контроль и прокуратура Тульской области.