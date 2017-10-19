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Смерть тулячки в онкодиспансере: Новая экспертиза выявила дефекты лечения

Смерть тулячки в онкодиспансере: Новая экспертиза выявила дефекты лечения

Для этого даже не понадобилось прибегать к процедуре эксгумации – экспертам хватило ранее собранных данных.

Расследование по факту смерти тулячки Ирины Соповой в Туле продолжается. Вот что рассказал Myslo Юрий Дементьев, руководитель Зареченского межрайонного следственного отдела по городу Тула СУ СК России по Тульской области:

Юрий Дементьев

– Проведена экспертиза, в результате которой были выявлены дефекты при оказании медицинской помощи. В настоящий момент дается юридическая оценка действиям лечащего и оперирующего врача, которым был Игорь Бубликов. Для проведения экспертизы эксгумации не потребовалось. Сейчас следствие продолжается. Дело будет передано в суд по результатам расследования, которое планируется окончить в ноябре.

 

Как мы писали ранее, 22 мая заместитель главврача Тульского онкологического диспансера Игорь Бубликов был уволен по инициативе работодателя.

Напомним, 40-летняя тулячка Ирина Сопова умерла в Тульском областном онкологическом диспансере в январе 2017 года. В больницу Ирина попала с диагнозом рак матки, первая стадия. Операцию проводил хирург диспансера, заместитель главного врача Игорь Бубликов. Несколько дней после операции у Ирины держалась высокая температура, ей была проведена повторная операция, но 28 января Ирина Сопова умерла от тромбоэмболии, вызванной воспалением брюшины (перитонитом).

Муж погибшей Сергей Сопов уверен в том, что в смерти его любимой жены виноваты врачи. Следственными органами СУ СК России по Тульской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело по факту смерти тулячки в онкодиспансере взяла на контроль и прокуратура Тульской области.

 

Сюжет: Смерть в онкодиспансере
Смерть в тульском онкодиспансере: тело Ирины Соповой эксгумируют
Дежурная часть
Смерть в тульском онкодиспансере: тело Ирины Соповой эксгумируют
4 августа, в 15:57, 38 14415 5
Прокуратура взяла на контроль дело по факту смерти тулячки в онкодиспансере
Дежурная часть
Прокуратура взяла на контроль дело по факту смерти тулячки в онкодиспансере
24 мая 2017, в 14:05, 13 2044 1
По факту смерти тулячки в онкодиспансере возбуждено уголовное дело
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По факту смерти тулячки в онкодиспансере возбуждено уголовное дело
23 мая 2017, в 21:02, 21 5872 4
Смерть тулячки в онкодиспансере: хирург, проводивший операцию, уволен
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Смерть тулячки в онкодиспансере: хирург, проводивший операцию, уволен
23 мая 2017, в 11:33, 46 10532 7
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:25 +2
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Тулатульский онкологический диспансер

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