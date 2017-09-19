Замначальника тульского УФСИН, обвиняемый во взяточничестве, арестован

Задержанный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере 41-летний заместитель начальника тульского Управления ФСИН Всеволод Снурницын заключён под стражу. На видео, снятом корреспондентом MySLO, он выходит из зала суда.

Минимум до 18 ноября он будет находиться в СИЗО – такой вердикт вынес суд. В законную силу постановление пока не вступило и может быть обжаловано в течение трёх дней.