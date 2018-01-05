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Задержание педофила в Новомосковске: подробности

Задержание педофила в Новомосковске: подробности

Myslo стали известны подробности задержания подозреваемого в нападении на школьницу в Новомосковске.

Ранее мы сообщали, что обнаружить мужчину удалось благодаря внимательному туляку, который сообщил в полицию о подозрительной личности. Стало известно, что этот неравнодушный человек - не простой житель города, а сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Сергей Пашков. 

Накануне он отмечал день рождения ребенка с семьей в игральном зале торгового центра «Первый» (г. Новомосковск). За соседний столик присел мужчина, в котором Сергей сразу узнал подозреваемого в совершении преступления, так как на протяжении двух недель он вместе с напарником согласно ориентировке разыскивал этого человека. Сергей принял меры к задержанию подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, объявленный в розыск за преступления предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

 
Напомним, 20 декабря 2017 года около железнодорожных путей на улице Шарова города Новомосковск неизвестный мужчина применил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки, возвращавшейся из школы. Злоумышленник с места преступления скрылся. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
сегодня, в 13:58 +1
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