Двойное убийство в Узловой: причиной стала ревность

4 сентября 2017 года в одной из квартир дома на улице 50 лет Октября в Узловой были обнаружены тела 34-летней женщины и ее 15-летней дочери. В убийстве своему брату признался глава семейства. После совершения преступления он скрылся, через несколько часов его удалось задержать.

Как мужчина пояснил следователям, причиной ужасного преступления стала ревность. Знакомые пары подтвердили, что убитая женщина изменяла обвиняемому.

Сегодня, 6 сентября 2017 года, подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления.