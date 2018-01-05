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Почетный гражданин Тульской области Александр Симонов празднует юбилей

Почетный гражданин Тульской области Александр Симонов празднует юбилей

Главному врачу Тульской областной клинической больницы исполнилось 65 лет.

С этим торжественным событием Александра Симонова поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

— Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди коллег. Большое уважение вызывает Ваша депутатская деятельность, стремление служить родной земле и ее жителям. Уверен, что энергия и неравнодушие будут и дальше помогать Вам в реализации новых планов и проектов на благо Тульской области, — говорится в поздравлении главы региона.

досье myslo

Александр Симонов - главный врач «Тульской областной клинической больницы», член регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Награжден знаком «Отличник здравоохранения», почетным знаком администрации г. Тулы «За заслуги перед городом», Почетный гражданин муниципального образования Куркинский район.

Родился 5 января 1953 г. в с. Туровка Верховского района Орловской области.

Высшее образование получил в Рязанском медицинском институте имени академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело» в 1977 году и начал трудовую деятельность врачом-хирургом в Туапсинской горбольнице.

С 1980-1988 гг. – врач-хирург, главный врач Куркинской центральной районный больницы Тульской области.  

С 2009 года – глава ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».

 

сегодня, в 16:15 +5
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