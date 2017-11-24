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Жуткое ДТП в Тульской области: виновник получил срок

Жуткое ДТП в Тульской области: виновник получил срок

В июле в страшной аварии погибли пять человек.

Плавский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Оренбургской области. Он обвинялся в ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, жуткая авария случилась 13 июля на трассе М-2 «Крым» в Плавском районе. Водитель грузовика «Хино», двигаясь в сторону Орла, в попутном направлении врезался в автомобили «Лада Приора» (зарегистрирован в Плавском районе), «Хёндэ Элантра» (Нижегородская область) и КамАЗ (Плавский район).

Легковые автомобили оказались зажаты между двумя грузовиками.

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Страшная авария на М-2 в Плавском районе, Фото: 1
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Страшная авария на М-2 в Плавском районе, Фото: 3
Страшная авария на М-2 в Плавском районе, Фото: 4
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В результате ДТП тогда погибли пять человек. Из «Лады» — 23-летняя женщина-водитель и два пассажира — грудной ребенок (сын погибшей), а также 41-летняя женщина. Из «Хёндэ» — 67-летний водитель и его пассажирка.

Следствие предъявило обвинение водителю грузовика «Хино». В июле мужчину заключили под стражу.

По версии следствия, обвиняемый не выбрал безопасную скорость движения грузовика и на скорости врезался в стоящие автомобили.

Известно, что мужчина работал по договору в одной из организаций аэропорта «Домодедово», прописан же он в Оренбургской области. Места жительства в Московской области у него не было, поэтому водитель фактически жил в рабочей машине.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 8 месяцев в колонии-поселении. Также 3 года подсудимый не имеет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:11 0
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