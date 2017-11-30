Нападение на беременную в Богородицке: 16-летний отморозок получил срок
Пьяный подросток жестоко избил незнакомую ему женщину.
Собранные Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего подростка.
Он признан виновным в ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание беременности).
Следствием и судом установлено, что вечером 26 мая в Богородицке пьяный подросток кинул в голову ранее ему незнакомой 28-летней беременной женщине обломок кирпича. Когда женщина от удара упала, парень избил ее ногами по животу и различным частям тела.
В результате действий злоумышленника у женщины, находившейся на восьмом месяце беременности, наступила смерть плода.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, приговором суда парню назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 8 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.