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Нападение на беременную в Богородицке: 16-летний отморозок получил срок

Нападение на беременную в Богородицке: 16-летний отморозок получил срок

Пьяный подросток жестоко избил незнакомую ему женщину.

Собранные Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 16-летнего подростка.

Он признан виновным в ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой прерывание беременности).

Следствием и судом установлено, что вечером 26 мая в Богородицке пьяный подросток кинул в голову ранее ему незнакомой 28-летней беременной женщине обломок кирпича. Когда женщина от удара упала, парень избил ее ногами по животу и различным частям тела.

В результате действий злоумышленника у женщины, находившейся на восьмом месяце беременности, наступила смерть плода.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, приговором суда парню назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года 8 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.

сегодня, в 10:19 +2
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