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Массовое отравление угарным газом в Тульской области: жертв могло быть больше
Фото Алексея Пирязева.

Массовое отравление угарным газом в Тульской области: жертв могло быть больше

Газовщики раз в год должны проверять состояние газового оборудования: плит и колонок, ремонтировать их при необходимости. При неисправности – отключать.

Вечером 4 ноября в доме №22 по улице Октябрьской в городе Липки Киреевского района были обнаружены тела трех человек: в квартире на четвертом этаже – 46-летнего мужчины и его супруги,  в квартире этажом выше – 76-летней женщины. Еще одна женщина и ее 15-летний сын в тяжелом состоянии госпитализированы.  
 
По результатам проведения дослед­ственной проверки СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В качестве основной версии причины смерти людей рассматривается отравление угарным газом. 
Первой забила тревогу дочь 76-летней учительницы математики Инны Зубаревой, жившей на пятом этаже дома. Дочь звонила ей, но та не отвечала. В субботу она приехала к матери, попыталась открыть квартиру, но изнутри был вставлен ключ. 
 
 
При этом звонок проходил – телефон лежал в коридоре, но пенсионерка не брала трубку. Вызвали полицию, МЧС, скорую, вскрыли квартиру. Женщину нашли лежавшей на диване, в комнате был включен ночник.
 
– Но она не спать легла – не накрылась одеялом, видимо, еще что-то делать собиралась. А свет у нее горел с четверга, – рассказала соседка по лестничной площадке. – В туалете нашли мертвую кошку, тоже отравилась угарным газом. Инна, кстати, за неделю до трагедии сама прочищала засоренный дымоход.
 
Газовщики начали поквартирный обход. Параллельно в полицию поступил звонок о том, что возле дома стоит московское такси «Ангел», водитель не вышел на смену и на звонки не отвечает. 
 
46-летний мужчина жил вместе с супругой в съемной квартире этажом ниже – под квартирой Инны Зубаревой. Разыскали владельца квартиры, но он не смог открыть дверь ключом, ее пришлось взламывать. С лестничной площадки был слышен шум льющейся воды, а когда открыли дверь, увидели, что в квартире густой туман, – в ванной горячая вода лилась с четверга, дверь была открыта, и влага пропитала все. На кухне обнаружили два обнаженных трупа – мужчины и женщины.
 
По предварительной информации, именно квартира №36, где жили супруги, и стала источником угарного газа. Дымвентканал был забит, но старая колонка зажглась при отсутствии тяги. Угарный газ быстро наполнил помещение, а по вентиляции попал на этаж выше – в квартиру Инны Константиновны.
 
Пострадавший 15-летний молодой человек сейчас находится на лечении в больнице. Диагноз – отравление угарным газом. 
Жильцам еще одной квартиры чудом удалось избежать трагического исхода. Женщина с 15-летним сыном живет через стенку от пенсионерки. Подросток простудился и лежал дома с температурой. Начиная с четверга голова периодически болела и у ребенка, и у мамы, оба несколько раз теряли сознание, но списывали все на простуду. В субботу их в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Современная вытяжка с датчиком тяги спасла жизнь еще одной семье, живущей на третьем этаже. 

Максим Тихонов

– В пятницу вечером жена с ребенком пришла домой. Поужинали и, чтобы помыть посуду, попытались зажечь колонку, но она гасла. По весне уже было такое, тогда вызывали газовщика, он сказал, что с оборудованием все хорошо, но надо чистить дымвентканалы. Тогда-то и видели единственный раз сотрудников управляющей компании, которые пришли по нашему вызову. В этот раз прочистили сами и благополучно зажгли колонку. В субботу с работы я вернулся около трёх часов дня, тут уже стояла скорая, а ближе к вечеру стали подтягиваться газовщики, полиция, следователи. Сначала вскрыли квартиру, где жила пенсионерка, ближе к полуночи – ее соседей снизу, – рассказал Максим Тихонов.  – Нас не эвакуировали, газовщики лишь обошли все квартиры, проверили оборудование и посоветовали почаще проветривать помещение.  
 
Утром в воскресенье управляющая компания ООО «ДомСтрой» решила срочно выполнить работу, которую надо было сделать уже давно.
– В восемь утра пришли сотрудники управляющей компании: «У нас ЧП, надо срочно прочистить дымвентканалы». Мы полночи не спали из-за этого ЧП, а они рано утром до прихода следователя решили всё прочистить. Просили еще сказать, что выполняют работу регулярно, – добавил Максим.
 
– Они никогда ничего не прочищали. Но в воскресенье грохот стоял целый день – прочищали, когда уже всё случилось…
 
В настоящее время по факту произошедшего проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается.
 

Газовщики раз в год должны проверять состояние газового оборудования: плит и колонок, ремонтировать их при необходимости. При неисправности – отключать. Сотрудники управляющей компании должны своевременно проводить прочистку дымвентканалов. Самовольное же подключение газовых приборов может обернуться печальными последствиями.

С мертельные случаи отравления угарным газом в Тульской области не редкость. И в ряде случаев именно халатность со стороны самих жителей становится истинной причиной трагедии. Так, 10 октября прокурор Пролетарского района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя – владельца квартиры в многоквартирном доме на ул. Немцова. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. 
 
Мужчина в 2012 году сдал женщине с ребенком квартиру, в тот же год 25 июля они отравились угарным газом, но выжили. Сотрудники ЗАО «Тулагоргаз» отключили в квартире водонагреватель – он был неисправен. Через месяц мужчина вызвал газовщиков, чтобы починить и подключить прибор, но специалисты отказали. Тогда мужчина купил новый аппарат и, чтобы сэкономить на специалистах, установил его сам.
 
4 ноября 2015 года к нему в квартиру заселились новые жильцы – снова женщина с ребенком. В ночь на 26 января 2016 года женщину нашли в ванной без признаков жизни, а ее малолетний сын был жив, но впал в кому. Экспертиза установила, что в обоих случаях причиной стало острое отравление угарным газом ввиду неисправности водонагревателя. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд.
 
В ряде же случаев именно некомпетентность газовщиков создает предпосылки для трагедий. Так, 11 октября завершилось расследование уголовного дела в отношении слесаря «Тулагоргаза». Ему вменяется ненадлежащее качество технического обслуживания газового оборудования, повлекшего в ноябре 2015 года смерть семьи из четырёх человек в квартире дома по ул. Новомосковской в Туле. От отравления угарным газом погибли родители и двое детей. 
 
В ноябре 2015 года на ул. Новомосковской в Туле от отравления угарным газом погибла семья из четырех человек. Выжила только малышка – она в тот день была у родственников. 
Слесарь в декабре 2012 года менял проточный водонагреватель в квартире. 
 
После трагедии при осмотре выяснилось, что дымоотводящий рукав нагревателя лежал на шкафу, а газовый прибор работал при незакрепленной трубе, что привело к выходу угарного газа в жилое помещение. 
 
Следователи уверены, что именно слесарь не обеспечил плотного примыкания и надежного закрепления трубы в дымоходном канале, поскольку диаметр трубы был меньше диаметра канала. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Также ведется следствие под контролем руководителя СУ СК РФ по Тульской области Александра Старикова по факту смертельного отравления угарным газом 11 сентября в одной из квартир в Ефремове: 35-летняя женщина скончалась в квартире, двое ее несовершеннолетних детей были доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют ответственных за техническое обслуживание и исправное состояние газового оборудования, установленного в квартире. 
Если в вашем доме давно не прочищали дымвентканалы и не проверялось газовое оборудование, то это повод звонить в управляющую компанию или газовщикам. Жители Тулы и области могут получить консультацию по техобслуживанию газовых приборов по телефонам: 25-24-00 (единый справочный номер) или 55-00-59 (горячая линия).
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:08 +3
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