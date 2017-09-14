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ЧП на тульском кладбище: покойницу посадили в могилу обнаженной в позе лотоса

ЧП на тульском кладбище: покойницу посадили в могилу обнаженной в позе лотоса

Стали известны подробности преступления.

Происшествие, которое на прошлой неделе потрясло не только Тульскую область, но и всю страну, обрастает новыми подробностями. Вот что известно на настоящий момент.

7 сентября один из работников кладбища заметил на могиле 46-летней тулячки торчащую из земли руку. Он немедленно вызвал полицию. Впоследствии на место прибыли и родственники покойной. Женщина умерла от онкологии в мае этого года в Москве, но похоронена была на тульском кладбище.

Когда могильщики раскопали могилу, то ужаснулись увиденным.

Похороненная здесь четыре месяца назад тулячка была полностью обнажена и сидела на разбитом гробу в позе лотоса с поднятыми вверх руками. 

Правая кисть отсутствовала. Ее так и не нашли. На теле покойной были только золотые украшения, в которых ее и похоронили.

По всему выходило, что злоумышленник (или злоумышленники) разорил могилу, вскрыл гроб, извлек из него тело покойной, полностью раздел. Отделил от тела и забрал с собой правую кисть. А затем, связав женщине ноги покрывалом из могилы, усадил в позу лотоса верхом на гроб. И закопал таким образом, чтобы руки женщины были подняты. Как ему это удалось, пока неизвестно.

К слову, в захоронении явно кто-то копался и раньше. Еще 3 сентября работникам кладбища стало известно о разорении могилы. Поначалу подумали, что по прошествии 4 месяцев после похорон на могиле осел земляной холм. В этот день могилу женщины навещал ее отец. Он привел захоронение в порядок.

Выдвигались разные версии кощунственного преступления. Попробуем в них разобраться.

кража платья

Не поддающееся никакой логике безобразное происшествие немедленно стало достоянием общественности. Однако во многих СМИ информация была искажена.

Так, некоторые новостные сайты написали о том, что тулячка была похоронена именно в подвенечном платье. На самом деле, как узнал Myslo, умершую похоронили в погребальном платье белого цвета (женщина, по некоторым данным, замужем не была).

Многие СМИ (в том числе и первоначально об этом сообщал Myslo) писали о том, что платье было похищено с места преступления.

Однако спустя некоторое время на кладбище вновь проводились следственные действия, в ходе которых разбитый гроб был извлечен из могилы.

В нем и нашли всю одежду покойной: погребальное белое платье, тапочки, нижнее белье. Ничего украдено не было.

в могилу подложили другое тело

Эта версия также звучала в новостях. Однако она была несостоятельна с самого начала. Когда обнаружили разрытую могилу, там же на месте родственник покойной опознал ее. Это была именно та женщина, которая была похоронена здесь в мае этого года.

некрофил

Слухи о том, что над телом покойной надругались, ползут по городу. В том числе эту информацию давали некоторые федеральные СМИ.

Но как стало известно Myslo, тульские эксперты искали на теле женщины следы надругательств или иные посмертные повреждения. Патолого-анатомическая экспертиза дала отрицательный результат.

Никаких повреждений или следов иных вмешательств на теле покойной не нашли.

Однако история от этого не перестает быть жуткой: мотив преступления до сих пор непонятен. Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, но в полиции возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Руководители правоохранительных органов области потребовали от подчиненных активизировать работу по раскрытию данного преступления.

жуткий квест

Верить в это не хочется, но почему бы и нет? А чему удивляться: недавно в Ефремове школьница украла куртку, выполняя задание в онлайн игре в соцсети ВКонтакте. Кто знает, какие квесты сейчас существуют в интернет-пространстве.

В пользу этой версии говорит ритуальный характер происшествия, отсутствие кисти руки (ее могли забрать в качестве доказательства выполнения «задания»).  Против этой версии говорит то, что женщина была полностью обнажена: это, по словам экспертов, указывает на нечто личное, интимное.  

психически нездоровый поклонник

Эта версия на настоящий момент кажется самой вероятной.

Профессор психиатрии, самый известный в стране психиатр-криминалист Михаил Виноградов поделился с Myslo своим мнением о мотивах чудовищного преступления. Он считает, что такое мог сделать психически нездоровый поклонник, которого женщина при жизни отвергла. Профессор объясняет, почему он так решил:

– Такие случаи – большая редкость. Думаю, это месть. Скорее всего, это сделал отвергнутый поклонник. Человек, который очень хотел быть рядом с этой женщиной, но взаимности от нее не добился. Твердо можно сказать, что у этого мужчины психическое заболевание. Связанные ноги – это, возможно, показатель сексуальных претензий. Таким образом преступник символически показал, что никто и никогда не сможет овладеть его любимой.

Как рассказал Михаил Виноградов, сроки совершения вандализма также «укладываются» в схему действий ненормальных влюбленных: они могут совершить такое в течение полугода со дня смерти объекта обожания. По словам профессора, в его многолетней практике (а это десятки лет) случай разорения могил и надругательств над телами умерших по «личным» мотивам – всего пятый.

К слову, символично и отсутствие именно правой кисти. Обручальное кольцо надевают на безымянный палец этой руки.

Кто знает, возможно, злоумышленник забрал кисть с собой в качестве фетиша, трофея.

Также примечательно, что в социальных сетях, где была зарегистрирована покойная тулячка, ей пишут гадости. Сама женщина в интернете была не слишком активна. Записи и опубликованные фото датируются 2012 и 2014-м годами.

Но 11 сентября 2017 года (уже после происшествия) неизвестный человек оставил в комментариях к ее фото запись «Не грусти» и кучу смайликов.

 

А к прошлогоднему поздравлению от подруги с днем рождения оставил комментарий: «И в этом году поздравить не забудь».

 

Аккаунт, с которого написаны эти свежие комментарий, странный, очень похож на фейковый. Но, возможно, правоохранительным органам стоит покопаться в этом.

Сюжет: На тульском кладбище тело женщины выкопали из могилы
Михаил Виноградов о разорении могилы тулячки: это сделал отвергнутый поклонник
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Михаил Виноградов о разорении могилы тулячки: это сделал отвергнутый поклонник
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:17 +1
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