В Туле суд заочно заключил под стражу Алису Толкачеву

На данный момент Алиса Евгеньевна находится в международном розыске. По некоторым данным, она уже год проживает в Азербайджане.

Пролетарский районный суд Тулы сегодня избрал меру пресечения учредителю управляющей компании ОАО «Фирма «РЭМС» Алисе Толкачевой.

Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение в крупном размере чужого имущества, совершенное путем обмана с использованием служебного положения. Ей вменяется изготовление совместно с неустановленными лицами протоколов общих собраний жителей многоквартирных домов и выставление на основании сфабрикованных документов счетов жильцам дома.

Жители дома №9 по улице Кауля обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить законность протоколов общего собрания в их доме. На нем участники якобы приняли решение об оплате неустановленных договором управления работ по оценке соответствия лифтов. На самом деле, по словам жителей, собрания не было.

Кроме этого Алисе Толкачевой вменяется причинение имущественного ущерба – она не перечислила более 9 млн рублей АО «ТНС Энерго Тула» за поставленные ресурсы (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием»).

О том, что бывший депутат, экс-мэр Тулы Алиса Толкачева оказалась под следствием, стало известно 30 августа 2016 года – в этот день в отношении нее было возбуждено сразу шесть уголовных дел.

1 сентября на 35 объектов имущества генерального директора управляющей компании Алисы Толкачевой Пролетарский районный суд наложил арест.

В отношении самой фигурантки уголовного дела мера пресечения не была избрана. Она воспользовалась этой возможностью и уехала из страны. На данный момент она находится в Республике Азербайджан. Согласно представленным сегодня в суд документам, Алиса Толкачева все это время проходила лечение и сейчас продолжает лечиться.

В июле 2017 года Алиса Толкачева была объявлена в международный розыск.

На вынесение меры пресечения она не явилась. Ее интересы представляли два адвоката, которые заявили, что преследование ее незаконно – она не скрывается от следствия за границей, а проходит там лечение.

Следователь же просила суд вынести постановление о заключении Алисы Толкачевой под стражу на два месяца с момента ее возвращения в Российскую Федерацию.

Рассмотрение ходатайства о заключении Алисы Толкачевой под стражу длилось почти пять часов. В итоге суд постановил:

заочно взять под стражу фигурантку уголовного дела и привести в исполнение решение суда по возвращении ее в Россию.

Адвокаты намерены подавать на апелляцию.