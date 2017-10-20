В Туле суд заочно заключил под стражу Алису Толкачеву
На данный момент Алиса Евгеньевна находится в международном розыске. По некоторым данным, она уже год проживает в Азербайджане.
Пролетарский районный суд Тулы сегодня избрал меру пресечения учредителю управляющей компании ОАО «Фирма «РЭМС» Алисе Толкачевой.
Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение в крупном размере чужого имущества, совершенное путем обмана с использованием служебного положения. Ей вменяется изготовление совместно с неустановленными лицами протоколов общих собраний жителей многоквартирных домов и выставление на основании сфабрикованных документов счетов жильцам дома.
Кроме этого Алисе Толкачевой вменяется причинение имущественного ущерба – она не перечислила более 9 млн рублей АО «ТНС Энерго Тула» за поставленные ресурсы (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием»).
О том, что бывший депутат, экс-мэр Тулы Алиса Толкачева оказалась под следствием, стало известно 30 августа 2016 года – в этот день в отношении нее было возбуждено сразу шесть уголовных дел.
1 сентября на 35 объектов имущества генерального директора управляющей компании Алисы Толкачевой Пролетарский районный суд наложил арест.
В отношении самой фигурантки уголовного дела мера пресечения не была избрана. Она воспользовалась этой возможностью и уехала из страны. На данный момент она находится в Республике Азербайджан. Согласно представленным сегодня в суд документам, Алиса Толкачева все это время проходила лечение и сейчас продолжает лечиться.
В июле 2017 года Алиса Толкачева была объявлена в международный розыск.
На вынесение меры пресечения она не явилась. Ее интересы представляли два адвоката, которые заявили, что преследование ее незаконно – она не скрывается от следствия за границей, а проходит там лечение.
Следователь же просила суд вынести постановление о заключении Алисы Толкачевой под стражу на два месяца с момента ее возвращения в Российскую Федерацию.
Рассмотрение ходатайства о заключении Алисы Толкачевой под стражу длилось почти пять часов. В итоге суд постановил:
заочно взять под стражу фигурантку уголовного дела и привести в исполнение решение суда по возвращении ее в Россию.
Адвокаты намерены подавать на апелляцию.