Изнасилование школьницы, поджог, захват заложника: в Туле осудили опасного преступника

Фото из архива Myslo. Фото с места происшествия.

Он проведет 19 лет в колонии строгого режима.

Вступил в законную силу приговор в отношении 37-летнего жителя Тулы. В сентябре мужчину осудили по следующим статьям:

изнасилование,

покушение на изнасилование,

иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия,

изнасилование несовершеннолетней,

поджог,

разбой,

покушение на убийство,

захват заложника,

угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Напомним, эти преступления были совершены с 5 по 9 января 2017 года в доме, расположенном на улице Демидовской.

Сначала мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою знакомую. Затем преступник изнасиловал 14-летнюю дочь сожительницы, после чего поджег квартиру, чтобы замести следы.

Устроив пожар, туляк вооружился ножом и постучал в дверь одной из квартир. Войдя в коридор и закрыв дверь изнутри, он потребовал у хозяйки водку. Когда женщина попыталась позвать на помощь, злоумышленник набросился на неё с ножом, нанеся несколько ранений.

Истекая кровью, потерпевшая выбралась из квартиры и вызвала полицию.

Тогда преступник захватил в заложники малолетнего сына женщины.

Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Донюшкин, оперативно прибыв на место происшествия, зашел в помещение и попытался уговорить мужчину прекратить противоправные действия. В ходе разговора подозреваемый хотел ранить ножом полицейского.

Чтобы успокоить дебошира и спасти жизнь людей, сотрудник полиции выстрелил в ноги нападавшему. Стрельбу полицейского признали правомерной.

По совокупности преступлений суд назначил преступнику наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в образовательных и воспитательных учреждениях для несовершеннолетних сроком 15 лет, с ограничением свободы на 2 года после отбывания наказания и штраф 15 000 рублей.