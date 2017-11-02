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Изнасилование школьницы, поджог, захват заложника: в Туле осудили опасного преступника
Фото из архива Myslo. Фото с места происшествия.

Изнасилование школьницы, поджог, захват заложника: в Туле осудили опасного преступника

Он проведет 19 лет в колонии строгого режима.

Вступил в законную силу приговор в отношении 37-летнего жителя Тулы. В сентябре мужчину осудили по следующим статьям:

  • изнасилование,
  • покушение на изнасилование,
  • иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия,
  • изнасилование несовершеннолетней,
  • поджог,
  • разбой,
  • покушение на убийство,
  • захват заложника, 
  • угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Напомним, эти преступления были совершены с 5 по 9 января 2017 года в доме, расположенном на улице Демидовской. 

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Пожар на Демидовской, 80, Фото: 2
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 3
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 4
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 5
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 6
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 7
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 8
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 9
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 10
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 11
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 12
Пожар на Демидовской, 80, Фото: 13
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Сначала мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою знакомую. Затем преступник изнасиловал 14-летнюю дочь сожительницы, после чего поджег квартиру, чтобы замести следы.

Устроив пожар, туляк вооружился ножом и постучал в дверь одной из квартир. Войдя в коридор и закрыв дверь изнутри, он потребовал у хозяйки водку. Когда женщина попыталась позвать на помощь, злоумышленник набросился на неё с ножом, нанеся несколько ранений.

Истекая кровью, потерпевшая выбралась из квартиры и вызвала полицию.

Тогда преступник захватил в заложники малолетнего сына женщины.

Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Донюшкин, оперативно прибыв на место происшествия, зашел в помещение и попытался уговорить мужчину прекратить противоправные действия. В ходе разговора подозреваемый хотел ранить ножом полицейского.

Чтобы успокоить дебошира и спасти жизнь людей, сотрудник полиции выстрелил в ноги нападавшему. Стрельбу полицейского признали правомерной.

По совокупности преступлений суд назначил преступнику наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в образовательных и воспитательных учреждениях для несовершеннолетних сроком 15 лет, с ограничением свободы на 2 года после отбывания наказания и штраф 15 000 рублей.

Сюжет: Поножовщина и пожар на улице Демидовской в Туле
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