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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 4 - 11 декабря

7 лучших комментариев: 4 - 11 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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В Туле началась вакцинация от коронавируса

 

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В Туле аптекари продают антибиотики без рецептов

 

- 4 -

В Туле волонтеры спасли более 60 кошек из адской квартиры

 

- 5 -

13 ударов отверткой: в Тульской области подросток напал на девушку

 

- 6 -

Лучшими студентами года стали Виктория Дроздова и Алексей Морозов

 

- 7 -

Туляков приглашают на открытое первенство области по русским шашкам

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 17:47 +1
8 лучших комментариев: 27 ноября - 4 декабря
8 лучших комментариев: 27 ноября - 4 декабря
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