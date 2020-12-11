7 лучших комментариев: 4 - 11 декабря
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле началась вакцинация от коронавируса
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В Туле аптекари продают антибиотики без рецептов
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В Туле волонтеры спасли более 60 кошек из адской квартиры
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13 ударов отверткой: в Тульской области подросток напал на девушку
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Лучшими студентами года стали Виктория Дроздова и Алексей Морозов
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Туляков приглашают на открытое первенство области по русским шашкам
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