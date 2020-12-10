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Лучшими студентами года стали Виктория Дроздова и Алексей Морозов

Лучшими студентами года стали Виктория Дроздова и Алексей Морозов

На сцене ГКЗ состоялось финальное шоу ХII конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество Тулы — 2020».

Девушки и юноши боролись за право представлять Тулу на конкурсах «Краса Студенчества России», «Мисс и Мистер Студенчество России» в 2021 году. В этом году финалистами конкурса стали шесть девушек и шесть юношей из вузов и сузов Тулы.

Организаторами конкурса являются министерство молодежной политики ТО, администрация города Тулы, молодежный многопрофильный центр «Родина», Тульская областная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи». Ну а его главная цель остается неизменной уже много лет — предоставить студентам возможность самореализоваться, показать свой творческий потенциал, талант, заявить о себе на всю область и даже на всю Россию.

Подготовка к финальному шоу длилась три недели. С ребятами работали наставники: хореографы, режиссеры, постановщики дефиле, фотографы. За это короткое время студенты научились красиво и правильно ходить по сцене, не бояться ее, позировать фото- и видеокамерам, довели до совершенства свои творческие номера. Также финалисты сдавали нормы ГТО, участвовали в тренингах, мастер-классах по визажу и дефиле, а финальным заданием стало написание конкурсного эссе.

Участников и гостей праздника поприветствовал глава администрации города Дмитрий Миляев. Он отметил, что ежегодно мероприятие собирает самую творческую, активную и целеустремленную молодежь Тулы:

Дмитрий Миляев

– Участие в таких конкурсах — это отличный шанс проявить себя, стать открытым и творческим, поскольку умение подавать себя и выступать перед зрителями дано далеко не каждому. Такие мероприятия позволяют успешно идти по жизни, воспитывать в себе чувство уверенности и веры в свои силы. Мы надеемся, что в следующем году вы успешно представите Тулу на всероссийском этапе конкурса «Мисс и Мистер Студенчество – 2021».

 

Студенты приготовили для зрителей и жюри видеооткрытки и творческие выступления, дефиле в студенческом и в вечернем стиле.

Творческие номера некоторых участников поразили до глубины души. Хочется отметить легкий, воздушный, чувственный хореографический номер Виктории Дроздовой.

Номер Антона Румянцева, который исполнил песню Евгения Осина «Плачет девочка в автомате» в трех разных жанрах.

И особенно хочется выделить номер Алексея Морозова, который проникновенно, на разрыв прочитал поэму Сергея Есенина «Черный человек».

В результате каждый финалист получил свой титул и подарки от спонсоров. Итак…

Александра Травина (Тульский областной колледж культуры и искусства) — «Мисс Творчество».

Алексей Лупашко (Алексинский машиностроительный колледж) — «Мистер Индивидуальность».

Ирина Федина (РАНХиГС) — «Мисс Дружба».

Павел Трофимов (техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова) — «Мистер Фото».

Александра Харламенкова (колледж МЮИ, Тульский филиал) — «Мисс Индивидуальность», также Саша победила в голосовании на нашем портале и выиграла титул «Мисс Myslo».

Александр Поченков (техникум железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова) — «Мистер Дружба».

Титул «2-й вице-мистер Студенчество», а также титул «Мистер Творчество» выиграл Антон Румянцев (техникум технологий пищевых производств).

«2-й вице-мисс Студенчество» и «Мисс Интеллект» стала Мирра Сухорукова (журфак ТулГУ).

«1-м вице-мистером Студенчество» стал Фарид Рзаев (колледж МЮИ, Тульский филиал), он же получил титулы «Мистер Спорт» и «Мистер Зрительских симпатий».

«1-й вице-мисс Студенчество» стала Евгения Фёдорова (ТГПУ им. Л. Н. Толстого), в ее копилке также титулы «Мисс Фото» и «Мисс Зрительских симпатий».

Главными победителями конкурса, самыми яркими, талантливыми и креативными стали Виктория Дроздова (колледж МЮИ, Тульский филиал) и Алексей Морозов (ВГУЮ, Тульский филиал).

Виктория — «Мисс Студенчество Тулы — 2020», «Мисс Спорт».

Алексей — «Мистер Студенчество Тулы — 2020», «Мистер Интеллект».

Эксклюзивное интервью победителей — только для Myslo.

— Ребята, поделитесь своими эмоциями от победы.

Виктория: — Я чувствую радость от того, что смогла это сделать. Можно сказать, что я воевала за себя, за своего папу… Его не стало 17 ноября, и своё выступление и победу я посвящаю только ему. Я смогла перебороть себя, остаться в этом конкурсе и победить.

Алексей: — Не поверите, но больше всего сейчас для меня подойдет слово опустошение. Я выкладывался всё это время, готовился, и это закономерный итог.

— Почему решили принять участие в этом конкурсе?

Алексей: — Еще на отборе я говорил о том, что собираюсь поступать в театральный вуз, и этот конкурс — одна из возможностей проверить материал. К счастью, получилось!

Виктория: — Я также хотела проверить себя, свои способности. То, насколько я могу выложиться и отдать всю себя залу. Чтобы зрители аплодировали, чтобы им нравилось, а я бы просто получала удовольствие от того, что нахожусь на сцене.

— Алексей, почему для своего творческого номера был выбран «Черный человек» Есенина?

– Честно сказать, я не люблю Есенина. «Черный человек» — произведение, в котором я могу отразить сильные и слабые стороны себя в том ремесле, которое я выбрал.

— Что было самым сложным в подготовке к конкурсу?

Алексей: — Пришлось пожертвовать учебой (смеется). Каждодневные репетиции, примерки, фотосессии. Получились такие мини-звездные три недели. Для меня самым сложным были репетиции творческого номера.

Виктория: — Для меня было самым сложным передать все эмоции моего номера, чтобы зрители почувствовали, что творится у меня на душе. Песня Наргиз «Ты моя нежность» для моего гимнастического этюда подобрана не просто так — она для моего папы.

— Какие творческие номера будете готовить к всероссийскому конкурсу?

Виктория: — Я хочу подготовить номер, в котором так же сочетаются гимнастика и танец, — это всегда очень нравится жюри, это грациозно и передает все мои ощущения.

Алексей: — Для подготовки есть огромное количество времени — практически год! Так что буду думать. Здесь у меня было выступление шесть минут, а на всероссийском конкурсе — всего две. Это намного сложнее — уложить в две минуты те эмоции и те мысли, которые хочешь передать.

— Кто сегодня поддерживал вас в зале?

Алексей: — Мама, друзья и человек, который помогал мне готовиться к номеру, — мой художественный руководитель Елена Вячеславовна Голенковская.

Виктория: — Мама, друзья, любимые одногруппники, которых я была очень рада видеть.

— Современный студент — какой он?

Виктория: — Амбициозный, открытый и добродушный человек.

Алексей: — Свободный. Свободно мыслящий, свободный в своих желаниях. увлечениях, выборе своей профессии.

— Ваши пожелания ребятам, которые захотят в следующем году принять участие в конкурсе?

Виктория: — Не бояться показать себя и выложиться на максимум.

Алексей: — Работать! В это слово вложено всё, что нужно для победы.

Из досье Myslo

Алексей Михайлович Морозов
Родился 26 февраля 2002 г. в Туле.
Семья: мама Елена, папа Михаил.
Любимая книга: Ф. Достоевский «Преступление и наказание».
Любимый фильм: «Сталкер» А. Тарковского.
Любимое блюдо: макароны.
Девиз: «В меня не верит никто, кроме меня самого».

Виктория Викторовна Дроздова
Родилась 31 мая 2003 г. в Туле.
Семья: мама Оксана.
Домашний любимец: английский кокер-спаниель Рича.
Любимая книга: Н. Гейман «Коралина в Стране кошмаров».
Любимый фильм: сериал «Мастер и Маргарита».
Любимое блюдо: картофельное пюре с курицей.
Девиз: «Быстрее! Выше! Сильнее!»

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Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 147
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Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 166
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 167
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Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 177
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Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 261
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 262
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 263
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 264
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 265
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 266
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 267
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 268
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 269
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 270
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 271
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 272
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 273
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 274
Мисс и Мистер Студенчество 2020, Фото: 275
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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:47 +2
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