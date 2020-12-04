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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 27 ноября - 4 декабря

8 лучших комментариев: 27 ноября - 4 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Тульская область потратит более 3 миллионов на муляжи камер видеофиксации

 

- 2 -

В Туле Lexus «высиживал» дорожную полусферу — видео

 

- 3 -

Жителей Центральной России ждет скандинавская зима

 

- 4 -

В Туле выбрали самую красивую сотрудницу УФСИН

 

- 5 -

В Туле всё-таки зальют Губернский каток

 

- 6 -

Жителям Левобережного выставили счет за устранение аварии на газовых сетях

 

- 7 -

Накажи автохама: внедорожник проехал три светофора на красный свет

 

- 8 -

В Каменском районе братья-умельцы сделали повозку из старого «Москвича»

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Автор: Алексей Герасимов
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8 лучших комментариев: 20 - 27 ноября
8 лучших комментариев: 20 - 27 ноября
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