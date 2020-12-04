8 лучших комментариев: 27 ноября - 4 декабря
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тульская область потратит более 3 миллионов на муляжи камер видеофиксации
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В Туле Lexus «высиживал» дорожную полусферу — видео
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Жителей Центральной России ждет скандинавская зима
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В Туле выбрали самую красивую сотрудницу УФСИН
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В Туле всё-таки зальют Губернский каток
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Жителям Левобережного выставили счет за устранение аварии на газовых сетях
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Накажи автохама: внедорожник проехал три светофора на красный свет
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В Каменском районе братья-умельцы сделали повозку из старого «Москвича»
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