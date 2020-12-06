Туляков приглашают на открытое первенство области по русским шашкам

Фото: vk.com/club152917045

В субботу, 19 декабря, в 11.00, пройдёт открытое первенство Тульской области по русским шашкам (быстрая игра). Принять участие могут все желающие – для этого нужно отправить заявку с указанием ФИО, даты рождения, города, разряда и ФИО тренера на адрес: shashki71@yandex.ru.

Все участники получат сертификаты, а победители и призёры – грамоты, кубки, медали, памятные и сладкие призы! Соревнования пройдут по адресу: ул. Кирова, д. 135, к. 24, подробности по телефону: +7(962)279-44-46.