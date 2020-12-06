новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на открытое первенство области по русским шашкам
Фото: vk.com/club152917045

Туляков приглашают на открытое первенство области по русским шашкам

Соревнования состоятся 19 декабря, принять участие могут все желающие.

В субботу, 19 декабря, в 11.00, пройдёт открытое первенство Тульской области по русским шашкам (быстрая игра). Принять участие могут все желающие – для этого нужно отправить заявку с указанием ФИО, даты рождения, города, разряда и ФИО тренера на адрес: shashki71@yandex.ru.

Все участники получат сертификаты, а победители и призёры – грамоты, кубки, медали, памятные и сладкие призы! Соревнования пройдут по адресу: ул. Кирова, д. 135, к. 24, подробности по телефону: +7(962)279-44-46.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
первенство Тульской области по шашкамшашкисоревнования
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском экзотариуме можно попасть «на обед» к мангустам, сурикатам и енотам
В тульском экзотариуме можно попасть «на обед» к мангустам, сурикатам и енотам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.