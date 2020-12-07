В Туле аптекари продают антибиотики без рецептов
Об этом стало известно в ходе оперативного совещания губернатора Тульской области.
Сегодня, 7 декабря, в Туле проходит очередное оперативное совещание под председательством губернатора региона Алексея Дюмина.
В ходе совещания с докладом выступил руководитель Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков:
- Мы на прошлой неделе провели ряд контрольных закупок и выявили, что аптечные организации отпускают антибиотики без рецептов. По выявленным случаям составлены административные протоколы, работа в этом направлении будет продолжаться.
Напомним, сегодня в Тульской области за сутки подтвердился 201 случай коронавируса.
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