В Туле аптекари продают антибиотики без рецептов

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания губернатора Тульской области.

Сегодня, 7 декабря, в Туле проходит очередное оперативное совещание под председательством губернатора региона Алексея Дюмина.

В ходе совещания с докладом выступил руководитель Росздравнадзора по Тульской области Александр Былков:

- Мы на прошлой неделе провели ряд контрольных закупок и выявили, что аптечные организации отпускают антибиотики без рецептов. По выявленным случаям составлены административные протоколы, работа в этом направлении будет продолжаться.

Напомним, сегодня в Тульской области за сутки подтвердился 201 случай коронавируса.