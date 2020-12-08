В Туле волонтеры спасли более 60 кошек из адской квартиры

Эта большая кошачья история началась около шести лет назад. В руки собирательницы кошек попадали и бездомные коты, и те, что просто прогуливались на улице. Кошатнице пытались помочь волонтеры, но это не принесло результата.

Юлия Черникова, волонтер:

– Мы привозили ей корм для кошек, а потом поняли, что делаем только хуже. Чем больше женщина получала помощи, тем больше котов она приносила в квартиру. Она собирала всех, даже тех, кто случайно выбежал из квартиры или был на самовыгуле. Об этом мы узнали, когда стали спасать котов. В одной из постоялиц адской квартиры люди узнали полтора года назад убежавшую при переезде кошку.

Животные жили в условиях полной антисанитарии: на такую ораву в квартире было всего два лотка. Как следствие, многие животные заболели. Мы предлагали помощь, просили отдавать нам хотя бы по одному животному на лечение и восстановление с дальнейшим пристройством. Но женщина считала, что котам у нее лучше. Спустя пару лет она вывезла часть кошек в частный дом в Липках.

Некоторое время назад женщину забрали в больницу. Её сыну кошки, да еще в таком количестве, оказались не нужны. Он разрешил нам забрать хотя бы часть котов. Волонтеры смогли вывезти из адской квартиры 45 кошек.

Юлия Сударикова, волонтер:

– Чтобы организовать животным передержку, мы сняли нежилое помещение. Для кошек это пристанище временное. У них здесь полные миски и нормальный уход.

Большинство кошек были больны: самые тяжелые от истощения едва передвигались, повально проблемы с глазами, больные почки. Три кота сейчас находятся в ветклинике на лечении, один на домашней передержке, 41 кошка — на общей передержке. Еще 18 кошек находятся в Липках.

10 животных с диагнозом лишай еще остаются в «кошачьем концлагере». Забрать на основную передержку их пока нельзя, но нам обещали отдать их, как только для них найдется место.

Ад для кошек закончился. Но сейчас им нужно восстановиться. Аренда нежилого помещения в месяц обходится в 12 тысяч рублей. 10 кг корма большой кошачьей семье хватает на три дня. То есть в месяц нужно около 100 кг корма — это порядка 30 тысяч рублей. И это не считая лечения.

Кошкам нужна помощь.

Чтобы восстановить пищеварение, животным нужно перейти на один корм. Один из бюджетных и подходящих вариантов — корм Carmy или Sirius. Его можно передать на передержку. Что еще нужно:

Любой влажный корм;

Древесный наполнитель;

Лежанки;

Пеленки для котов в стационаре;

Шприцы объемом 2 мл;

Старые одеяла;

Препараты от ушного клеща для кошек Стронгхолд или Инспектор;

Препараты для глаз: Корнерегель и Флоксол (продаются в обычных аптеках);

Большие мешки для мусора;

Перчатки для уборки.

Ну и конечно, будет очень кстати финансовая помощь.

Помочь деньгами можно переводом на карту волонтера Юлии:

Карта СБ 4276 6600 3986 3667 (получатель — Юлия Анатольевна С.) с пометкой «Кошачий АД».

Отслеживать поступления и следить за судьбой животных можно «ВКонтакте» по ссылке.

Также нужна помощь добровольцев. На передержке нужно постоянно убирать за животными и кормить их. Сейчас за ними ухаживают шесть волонтеров, но у них тоже есть семьи и работа. Если вы готовы помочь и уделить хотя бы немного времени, звоните по тел. 8−953−971−13−28 (Юлия).

Ну и самое главное, животным нужен дом, где их будут любить. Возможно, они требуют чуть больше заботы в первое время, но коты обязательно останутся вам благодарны за спасение. Если вы готовы взять к себе в дом кого-то из них, звоните по тел. 8−953−971−13−28 (Юлия).

Расскажем вам о некоторых постояльцах передержки, но забрать можно любого из котов, которых вы увидите на фото в галерее. Среди них могут быть и потеряшки, которых хозяева безуспешно ищут уже несколько лет.