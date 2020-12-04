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13 ударов отверткой: в Тульской области подросток напал на девушку
Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

13 ударов отверткой: в Тульской области подросток напал на девушку

Парень специально караулил свою жертву и пытался убить. Но девушке удалось убежать.

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Богородицкого района Тульской области. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 18 октября в деревне Галевка.
 
«В ходе ссоры со своей знакомой он нанес ей не менее 13 ударов металлическим стержнем отвертки в область головы, грудной клетки, спины, шеи и верхних конечностей. Причиненные телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Пострадавшая выжила только потому, что смогла убежать и добраться до дома в деревне Богдановка, где ей вызвали скорую.
 
Своевременная экстренная госпитализация спасла девушке жизнь.
 
Сейчас уголовное дело направлено в суд.
 
По информации Myslo, конфликт начался с того, что молодой человек гулял с девушкой, которая ему нравится, и с ее подругой. Подруга уговорила девушку уйти к другой компании парней. Молодой человек затаил обиду и решил убить «подстрекательницу». Известно, что 17-летний фигурант уголовного дела специально караулил свою жертву.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:52 +3
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Тульская областьБогородицкий район

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