В Туле началась вакцинация от коронавируса

«Списки желающих привиться от коронавирусной инфекции были сформированы в образовательных и медицинских учреждениях. За два дня привито около 200 человек. Наша основная задача — обеспечить безопасность как пациентов, так и медработников в ходе вакцинации», — сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Марков.



По словам главного внештатного эпидемиолога Тульской области Ольги Юдаковой, медучреждения обеспечили хранение вакцины и проведение иммунизации против коронавируса в четком соответствии с санитарными правилами. Все привившиеся пациенты пройдут повторную вакцинацию через 21 день.



После поступления второй партии вакцины в регионе продолжится вакцинация тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей: работников здравоохранения и образования, органов социальной защиты населения, волонтеров. Кроме того, по поручению губернатора Алексея Дюмина одними из первых получат возможность привиться от коронавируса сотрудники силовых структур.