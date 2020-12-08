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В Туле началась вакцинация от коронавируса
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле началась вакцинация от коронавируса

Пока прививают только медработников и работников сферы образования. Следом за ними – силовики.

7 декабря в пяти крупных учреждениях здравоохранения Тульской области начали вакцинацию медработников и работников сферы образования от коронавируса. В Тульскую область уже поставлено 500 доз вакцины.

«Списки желающих привиться от коронавирусной инфекции были сформированы в образовательных и медицинских учреждениях. За два дня привито около 200 человек. Наша основная задача — обеспечить безопасность как пациентов, так и медработников в ходе вакцинации», — сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Марков.

По словам главного внештатного эпидемиолога Тульской области Ольги Юдаковой, медучреждения обеспечили хранение вакцины и проведение иммунизации против коронавируса в четком соответствии с санитарными правилами. Все привившиеся пациенты пройдут повторную вакцинацию через 21 день.

После поступления второй партии вакцины в регионе продолжится вакцинация тех, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей: работников здравоохранения и образования, органов социальной защиты населения, волонтеров. Кроме того, по поручению губернатора Алексея Дюмина одними из первых получат возможность привиться от коронавируса сотрудники силовых структур.

 
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