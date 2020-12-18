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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 11 - 18 декабря

9 лучших комментариев: 11 - 18 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Уличная мода:
Павел Фомин, 22 года

 

- 2 -

Тула в топ-5 рейтинга городов России по качеству жизни

 

- 3 -

ГИБДД устроит в Туле массовую проверку водителей на трезвость

 

- 4 -

Чудеса: за сутки в Туле не обнаружили ни одного нетрезвого водителя

 

- 5 -

Туляк выставил на продажу 2000-ю купюру за 750 тыс. рублей

 

- 6 -

Губернатор: В некоторых больницах комбинезоны стирают по пять раз, не хватает масок, а их у нас полно на складе. Безобразие!

 

- 7 -

«Химки» – «Арсенал»: просто нужно время

 

- 8 -

Роспотребнадзор советует не спешить с выходом на работу после перенесенной инфекции

 

- 9 -

7 лучших комментариев: 4 - 11 декабря

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 19:58 0
7 лучших комментариев: 4 - 11 декабря
7 лучших комментариев: 4 - 11 декабря
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