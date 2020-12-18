9 лучших комментариев: 11 - 18 декабря
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Уличная мода:
Павел Фомин, 22 года
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Тула в топ-5 рейтинга городов России по качеству жизни
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ГИБДД устроит в Туле массовую проверку водителей на трезвость
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Чудеса: за сутки в Туле не обнаружили ни одного нетрезвого водителя
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Туляк выставил на продажу 2000-ю купюру за 750 тыс. рублей
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Губернатор: В некоторых больницах комбинезоны стирают по пять раз, не хватает масок, а их у нас полно на складе. Безобразие!
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«Химки» – «Арсенал»: просто нужно время
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Роспотребнадзор советует не спешить с выходом на работу после перенесенной инфекции
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7 лучших комментариев: 4 - 11 декабря
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