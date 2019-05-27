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9 лучших комментариев: 16 апреля - 15 мая

9 лучших комментариев: 16 апреля - 15 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Туле прошел конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных

 

- 2 -

Найденных на пр. Ленина кукол забрали в полицию

 

- 3 -

В Туле предложили сократить количество парковочных мест возле жилых домов

 

- 4 -

За оскорбление соседки в соцсетях тулячка выплатит штраф

 

- 5 -

Геннадий Онищенко предложил отменить длинные майские праздники

 

- 6 -

В Туле Mazda протаранила мусоровоз

 

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Футболисты Кокорин и Мамаев могут отбыть наказание в тульской колонии

 

- 8 -

Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза

 

- 9 -

Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила пятую Аллею Доброты

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 18:40 +1
7 лучших комментариев: 16 марта - 15 апреля
7 лучших комментариев: 16 марта - 15 апреля
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