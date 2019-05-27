9 лучших комментариев: 16 апреля - 15 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле прошел конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных
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Найденных на пр. Ленина кукол забрали в полицию
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В Туле предложили сократить количество парковочных мест возле жилых домов
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За оскорбление соседки в соцсетях тулячка выплатит штраф
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Геннадий Онищенко предложил отменить длинные майские праздники
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В Туле Mazda протаранила мусоровоз
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Футболисты Кокорин и Мамаев могут отбыть наказание в тульской колонии
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Метеопредупреждение: На Тулу надвигается гроза
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Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила пятую Аллею Доброты
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