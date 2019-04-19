Фото Сергея Старикова.
Найденных на пр. Ленина кукол забрали в полицию
В ходе осмотра собака практически не заинтересовалась пакетом и куклой, что означало – предметы безопасны.
Напомним, утром 19 апреля работники парикмахерской, расположенной в доме № 112-а по проспекту Ленина в Туле, обнаружили неподалеку от входа подозрительный пакет с коробками, рядом с которым лежала новая кукла в упаковке.
Находка показалась им подозрительной, поэтому работники позвонили в полицию. Вскоре на место прибыли МЧС, городская служба спасения, Росгвардия, полиция и кинолог с собакой, натренированной на поиск взрывчатых веществ.
В ходе осмотра собака практически не заинтересовалась пакетом и куклой, что означало — предметы безопасны. В настоящее время игрушки (в пакете тоже были коробки с куклами) забрали в полицию для выяснения обстоятельств.
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