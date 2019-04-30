7 лучших комментариев: 16 марта - 15 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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В Туле на проспекте Ленина Land Cruiser придавило деревом
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Автор громкого ДТП со спорткаром купил первую в Туле «Ламборгини Хуракан»
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На улицы Тулы выехали полицейские электрокары
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С 8 апреля на участках ИЖС нельзя выращивать овощи и фрукты
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В Туле автокран рухнул в метре от жилого дома
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В Туле закрывается ресторан «Стейк Хаус 59»
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Главой администрации Щекинского района стал Александр Гамбург
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