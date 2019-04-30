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7 лучших комментариев: 16 марта - 15 апреля

7 лучших комментариев: 16 марта - 15 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле на проспекте Ленина Land Cruiser придавило деревом

 

- 2 -

Автор громкого ДТП со спорткаром купил первую в Туле «Ламборгини Хуракан»

 

- 3 -

На улицы Тулы выехали полицейские электрокары

 

- 4 -

С 8 апреля на участках ИЖС нельзя выращивать овощи и фрукты

 

- 5 -

В Туле автокран рухнул в метре от жилого дома

 

- 6 -

В Туле закрывается ресторан «Стейк Хаус 59»

 

- 7 -

Главой администрации Щекинского района стал Александр Гамбург

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Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 17:44 +5
7 лучших комментариев: 16 февраля - 15 марта
7 лучших комментариев: 16 февраля - 15 марта
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