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В Туле предложили сократить количество парковочных мест возле жилых домов

В Туле предложили сократить количество парковочных мест возле жилых домов

Речь идет о нормативе, который применяется для строительства жилья эконом-класса.

Первый заместитель губернатора –  председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел очередное заседание Градостроительно-земельного совета региона.

Участники заседания рассмотрели вопрос о внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования Тулы. Как пояснил глава администрации города Евгений Авилов, предлагается уменьшить коэффициент расчетного количества машино-мест при размещении новой жилой застройки для жилья эконом-класса с 1,2 до 0,84 машино-места на квартиру. 

Вопрос был вынесен на обсуждение экспертного сообщества.

Сообщается, что снижение коэффициента позволит более рационально использовать земельные участки для расширения возможностей по строительству и снижению себестоимости жилья. Мониторинг показывает, что большие парковки не востребованы, при этом жители должны содержать эту территорию, оплачивая услуги управляющей компании по уборке. Для жилья бизнес-класса и уже застроенных территорий коэффициент останется прежним.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:09 −5
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