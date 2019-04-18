В Туле предложили сократить количество парковочных мест возле жилых домов

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел очередное заседание Градостроительно-земельного совета региона.

Участники заседания рассмотрели вопрос о внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования Тулы. Как пояснил глава администрации города Евгений Авилов, предлагается уменьшить коэффициент расчетного количества машино-мест при размещении новой жилой застройки для жилья эконом-класса с 1,2 до 0,84 машино-места на квартиру.

Вопрос был вынесен на обсуждение экспертного сообщества.

Сообщается, что снижение коэффициента позволит более рационально использовать земельные участки для расширения возможностей по строительству и снижению себестоимости жилья. Мониторинг показывает, что большие парковки не востребованы, при этом жители должны содержать эту территорию, оплачивая услуги управляющей компании по уборке. Для жилья бизнес-класса и уже застроенных территорий коэффициент останется прежним.