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Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила пятую Аллею Доброты
Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Кирюхина.

Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила пятую Аллею Доброты

27 апреля в Могилевском сквере Тулы появились белые акации, молодые липки и ёлочки.

В этом году нашей акции «Аллея Доброты» исполняется пять лет. И мы любим ее всей душой! Помочь экологии, внести небольшую лепту в благоустройство, сделать город еще немного краше, пообщаться с приятными людьми и получить плюсик в карму — вот, что такое «Аллея Доброты». От посаженного деревца еще ни один человек хуже не стал: согласны?
 
А вы помните, что вместе сажать деревья и делать Тулу симпатичной и уютной предложили пользователи нашего портала? Спасибо за нее Андрею Архипову (Бюргер) и Виктору Зайцеву (падре Розарио). С тех пор мы сажали Аллеи Доброты четыре года в разных частях Тулы.
 
Сегодня, 27 апреля, мы вместе с туляками озеленяли Могилевский сквер в районе Педуниверситета. Поддержать нашу акцию пришли десятки туляков, команда Myslo, газеты «Слобода» и журнала «Модный город», волейболистки и тренер команды «Тулица», просто прохожие. Спасибо им за помощь!
 
 
Всего сегодня мы посадили 62 деревца: 10 пушистых елочек, 25 молодых лип и 25 саженцев белой акации. Еще две голубых ели посадил ООО «Тульский ресторатор» — концессионер сквера, который сейчас его благоустраивает. Огромное спасибо Граче Богдасаряну за помощь, музыку и чай с пирожками для участников акции! А теруправлению по Центральному району Тулы и лично Александру Корнеичеву — за необходимый инвентарь, рабочие руки, помощь в поливе и посадке. Без вас мы бы не справились!
 
Слово участникам акции.
 
Глава территориального управления по Центральному округу Тулы Александр Корнеичев:

Александр Корнеичев

- Могилевский сквер у нас в концессионном соглашении. Работы по ремонту и благоустройству выполнены уже на 70 процентов: отремонтирован постамент под танком, в сквере установлены скамейки, урны. Осталось отремонтировать фонтан, установить еще лавочки. В этом году все работы будут завершены. А сегодня мы вместе проводим здесь акцию — субботник совместно со «Слободой»: сажаем деревья. Это спонсорская помощь издания и концессионера. Рады помочь!
 
 
 
Виктор Зайцев, он же Розарио, давний пользователь портала Myslo (на фото справа):
 
- Сажать деревья — замечательная инициатива. «Слобода» и Myslo сажают Аллеи Доброты вместе с читателями уже в пятый раз, и это круто! Я по объективным причинам пропустил две, и вот сегодня решил наверстать упущенное. Рад всех видеть здесь!
 
Олег Володин, пользователь портала (на фото слева):
 
- Я читаю «Слободу» с самого первого номера. Когда в интернете появился Myslo, я перешел туда. Это та же «Слобода», только можно еще и общаться с другими читателями и авторами. Естественно, сегодня я не мог пропустить акцию от любимого издания и пришел сажать деревья вместе с вами. Кстати, я был и на первой Аллее Доброты — на 2-м проезде Металлургов. И тогда, и сейчас было очень круто!
 
 
Владимир, Галина и Анастасия:
 
- Мы пришли к вам всей семьей: папа, мама и дочь. Первый раз участвуем в такой акции. Прочитали в «Слободе» и загорелись идеей посадить свое дерево! — рассказала Галина. — Недаром говорят, в жизни нужно обязательно посадить дерево. Мы вместе с мужем уже 30 лет, но еще ни одного дерева вместе не посадили. И вот решили исправить это. Хотим посадить три дерева, чтобы у каждого было по деревцу. Спасибо «Слободе» за акцию — теперь у нас будут свои деревья в Туле!
 
 
Алена Рохас, волейболистка «Тулицы» (говорила на английском, для вас — перевод), на фото слева:
 
- Прекрасно быть в гармонии с природой! Потому что Земля — это наш дом, и мы должны заботиться о нем. И этот маленький жест — минимум, который мы можем сделать. Такие акции нужно чаще повторять!
 
Марианна Носова, капитан волейбольной команды «Тулица» (на фото справа):
 
- Акция отличная и довольно оригинальная. Мы были рады помочь озеленить город. Нашим волейболисткам всё очень понравилось. Будем участвовать еще, приглашайте!
 
 
Светлана Князева, Ирина Воронина и Андрей Князев и Максим Князев:
 
- Мы тоже пришли семьей, еще и с компанией. Об акции мы узнали, конечно же, из «Слободы» — всегда читаем эту газету. Мы уже не первый раз на похожем мероприятии — сажали сосны. Узнав, что в Могилевском сквере будут сажать деревца, решили тоже поучаствовать: Тула явно не будет хуже, если в ней будет больше деревьев! Воздух чище, красивее улицы и скверы. Мы — за это!
 
 
Мария Милованова (постоянный пользователь портала) и ее сынишка Всеволод:
 
- Мы сажали с вами деревья и на набережной, и у Щегловского монастыря. Почему мы приходим сюда? Потому что мы такие! Я человек, как сейчас говорят, с активной жизненной позицией, волонтер. Люблю такие акции и сына приучаю трудиться, подаю позитивный пример. Делать добрые дела — прекрасно. Как здорово будет потом проезжать или проходить мимо и осознавать, что вот это деревце ты посадил своими руками!
 
 
Екатерина Елпанова с мамой Еленой и двумя детьми Настей и Полиной:
 
- Мы с вами на такой акции впервые. Мы живем в соседнем доме, рядом с Могилевским сквером. Очень часто гуляем здесь с детьми. И как только увидели в соцсетях объявление о такой прекрасной акции, сразу поняли, что это мероприятие никак пропустить не можем. Спасибо, что пригласили! Зовите еще — придем!
 
 
Дмитрий (пользователь Myslo Packman):
 
- Это очень здорово — для экологии, для города, для природы. Как говорят, в жизни каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Сыновей у меня нет, только дочки, но зато деревья сажаю с огромным удовольствием!
 
 
Александр Перепёлкин, главный тренер «Тулицы»:
 
- Узнав об акции «Слободы» и Myslo, отменили тренировку, и к вам! Ведь это так здорово — принести пользу городу. Нам всем очень понравилось, готовы и дальше сажать деревья — только зовите!
 
 

Команда «Слободы» и Myslo от всей души благодарит всех, кто пришел провести с нами этот погожий день. Мы славно потрудились все вместе, и, надеемся, наши деревья приживутся и будут радовать нас и туляков.

 
 
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5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 92
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5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 97
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 98
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5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 103
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 104
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 105
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 106
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 107
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 108
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 109
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 110
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 111
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 112
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 113
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 114
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 115
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 116
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 117
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 118
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 119
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 120
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 121
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 122
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 123
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 124
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 125
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 126
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 127
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5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 129
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 130
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 131
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 132
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 133
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 134
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 135
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 136
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 137
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 138
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 139
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 140
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5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 143
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 144
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 145
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 146
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 147
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 148
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 149
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 150
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5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 152
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 153
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 154
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 155
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 156
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 157
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 158
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 159
5-я Аллея Доброты от Слободы и Myslo, Фото: 160
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Сюжет: "Слобода" и Myslo сажают деревья
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:32 +17
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