Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила пятую Аллею Доброты

Фото Алексея Пирязева и Дмитрия Кирюхина.

В этом году нашей акции «Аллея Доброты» исполняется пять лет. И мы любим ее всей душой! Помочь экологии, внести небольшую лепту в благоустройство, сделать город еще немного краше, пообщаться с приятными людьми и получить плюсик в карму — вот, что такое «Аллея Доброты». От посаженного деревца еще ни один человек хуже не стал: согласны?

А вы помните, что вместе сажать деревья и делать Тулу симпатичной и уютной предложили пользователи нашего портала? Спасибо за нее Андрею Архипову ( Бюргер ) и Виктору Зайцеву ( падре Розарио ). С тех пор мы сажали Аллеи Доброты четыре года в разных частях Тулы.

Сегодня, 27 апреля, мы вместе с туляками озеленяли Могилевский сквер в районе Педуниверситета. Поддержать нашу акцию пришли десятки туляков, команда Myslo, газеты «Слобода» и журнала «Модный город», волейболистки и тренер команды «Тулица», просто прохожие. Спасибо им за помощь!

Всего сегодня мы посадили 62 деревца: 10 пушистых елочек, 25 молодых лип и 25 саженцев белой акации. Еще две голубых ели посадил ООО «Тульский ресторатор» — концессионер сквера, который сейчас его благоустраивает. Огромное спасибо Граче Богдасаряну за помощь, музыку и чай с пирожками для участников акции! А теруправлению по Центральному району Тулы и лично Александру Корнеичеву — за необходимый инвентарь, рабочие руки, помощь в поливе и посадке. Без вас мы бы не справились!

Слово участникам акции.

Глава территориального управления по Центральному округу Тулы Александр Корнеичев:

Александр Корнеичев - Могилевский сквер у нас в концессионном соглашении. Работы по ремонту и благоустройству выполнены уже на 70 процентов: отремонтирован постамент под танком, в сквере установлены скамейки, урны. Осталось отремонтировать фонтан, установить еще лавочки. В этом году все работы будут завершены. А сегодня мы вместе проводим здесь акцию — субботник совместно со «Слободой»: сажаем деревья. Это спонсорская помощь издания и концессионера. Рады помочь!

Виктор Зайцев, он же Розарио, давний пользователь портала Myslo (на фото справа):

- Сажать деревья — замечательная инициатива. «Слобода» и Myslo сажают Аллеи Доброты вместе с читателями уже в пятый раз, и это круто! Я по объективным причинам пропустил две, и вот сегодня решил наверстать упущенное. Рад всех видеть здесь!

Олег Володин, пользователь портала (на фото слева):

- Я читаю «Слободу» с самого первого номера. Когда в интернете появился Myslo, я перешел туда. Это та же «Слобода», только можно еще и общаться с другими читателями и авторами. Естественно, сегодня я не мог пропустить акцию от любимого издания и пришел сажать деревья вместе с вами. Кстати, я был и на первой Аллее Доброты — на 2-м проезде Металлургов. И тогда, и сейчас было очень круто!

Владимир, Галина и Анастасия:

- Мы пришли к вам всей семьей: папа, мама и дочь. Первый раз участвуем в такой акции. Прочитали в «Слободе» и загорелись идеей посадить свое дерево! — рассказала Галина. — Недаром говорят, в жизни нужно обязательно посадить дерево. Мы вместе с мужем уже 30 лет, но еще ни одного дерева вместе не посадили. И вот решили исправить это. Хотим посадить три дерева, чтобы у каждого было по деревцу. Спасибо «Слободе» за акцию — теперь у нас будут свои деревья в Туле!

Алена Рохас, волейболистка «Тулицы» (говорила на английском, для вас — перевод), на фото слева:

- Прекрасно быть в гармонии с природой! Потому что Земля — это наш дом, и мы должны заботиться о нем. И этот маленький жест — минимум, который мы можем сделать. Такие акции нужно чаще повторять!

Марианна Носова, капитан волейбольной команды «Тулица» (на фото справа):

- Акция отличная и довольно оригинальная. Мы были рады помочь озеленить город. Нашим волейболисткам всё очень понравилось. Будем участвовать еще, приглашайте!

Светлана Князева, Ирина Воронина и Андрей Князев и Максим Князев:

- Мы тоже пришли семьей, еще и с компанией. Об акции мы узнали, конечно же, из «Слободы» — всегда читаем эту газету. Мы уже не первый раз на похожем мероприятии — сажали сосны. Узнав, что в Могилевском сквере будут сажать деревца, решили тоже поучаствовать: Тула явно не будет хуже, если в ней будет больше деревьев! Воздух чище, красивее улицы и скверы. Мы — за это!

Мария Милованова (постоянный пользователь портала) и ее сынишка Всеволод:

- Мы сажали с вами деревья и на набережной, и у Щегловского монастыря. Почему мы приходим сюда? Потому что мы такие! Я человек, как сейчас говорят, с активной жизненной позицией, волонтер. Люблю такие акции и сына приучаю трудиться, подаю позитивный пример. Делать добрые дела — прекрасно. Как здорово будет потом проезжать или проходить мимо и осознавать, что вот это деревце ты посадил своими руками!

Екатерина Елпанова с мамой Еленой и двумя детьми Настей и Полиной:

- Мы с вами на такой акции впервые. Мы живем в соседнем доме, рядом с Могилевским сквером. Очень часто гуляем здесь с детьми. И как только увидели в соцсетях объявление о такой прекрасной акции, сразу поняли, что это мероприятие никак пропустить не можем. Спасибо, что пригласили! Зовите еще — придем!

Дмитрий (пользователь Myslo Packman): - Это очень здорово — для экологии, для города, для природы. Как говорят, в жизни каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Сыновей у меня нет, только дочки, но зато деревья сажаю с огромным удовольствием!

Александр Перепёлкин, главный тренер «Тулицы»:

- Узнав об акции «Слободы» и Myslo, отменили тренировку, и к вам! Ведь это так здорово — принести пользу городу. Нам всем очень понравилось, готовы и дальше сажать деревья — только зовите!