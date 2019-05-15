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За оскорбление соседки в соцсетях тулячка выплатит штраф

За оскорбление соседки в соцсетях тулячка выплатит штраф

Женщина нецензурно высказалась в адрес знакомой.

Прокуратура Центрального района Тулы по обращению П. провела проверку, в ходе которой установила, что соседка заявителя в одной из групп в социальной сети разместила оскорбительные высказывания в ее адрес.

В отношении этой женщины было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в СМИ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, данное дело рассмотрел мировой суд. В итоге обидчица выплатит штраф в размере 3000 рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 15:07 +11
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