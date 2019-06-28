11 лучших комментариев: 16 мая - 15 июня
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле стартовали работы по расширению Восточного обвода
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Археологи обнаружили в Туле древний город
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Туристы из Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании прокатились на тульском трамвае
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Туляк украл из «Пятерочки» коробку конфет
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В лесу под Суворовом найден пропавший мужчина: он двое суток блуждал в чаще
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Полиция ищет людей, стрелявших на улице Металлургов в Туле
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В Туле улица Болдина полностью перекрыта упавшим 20-метровым тополем
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Очевидец: «В Заречье после грохота отключился свет в домах»
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Тренд лета: горох
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Улицу Оборонную планируют комплексно благоустроить за 40 дней
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