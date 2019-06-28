11 лучших комментариев: 16 мая - 15 июня

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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В Туле стартовали работы по расширению Восточного обвода

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Археологи обнаружили в Туле древний город

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Туристы из Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландов и Великобритании прокатились на тульском трамвае

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Туляк украл из «Пятерочки» коробку конфет

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В лесу под Суворовом найден пропавший мужчина: он двое суток блуждал в чаще

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Полиция ищет людей, стрелявших на улице Металлургов в Туле

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В Туле улица Болдина полностью перекрыта упавшим 20-метровым тополем

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Очевидец: «В Заречье после грохота отключился свет в домах»

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Тренд лета: горох

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Улицу Оборонную планируют комплексно благоустроить за 40 дней

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