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В Туле прошел конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Туле прошел конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных

Победитель представит Тульскую область на Всероссийском этапе.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Тульской области состоялся конкурс профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции.

В ходе проведения различных состязаний были выявлены лучшие по профессии.

На конкурсе от сотрудников требовалось проявить знание нормативно-правовой базы, продемонстрировать уровень огневой и физической подготовки, показать соответствие требованиям, предъявляемым к сотруднику полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, за звание лучшего боролись полицейские из всех районов региона.

Победителем стал старший участковый уполномоченный полиции МОМВД России «Белёвский» Михаил Мазурик. Он представит Тульскую область на всероссийском конкурсе.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:02 +1
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