Выходные в Туле: 26-28 июля

Последние выходные июля — это три дня рока, зрелищные авиаполеты, один день в атмосфере Средневековья, трибьют-шоу Rammstein и Наталья Гулькина.

Рок опен-эйр

Когда: 26-28 июля, пятница-воскресенье, 18.30 — открытие

Где: Тульская область, село Борщевка, д. 60

Цена: 1500 р. — три дня, 700 р. — день.

В этом году знаменитый опен-эйр рок-музыки «Ветер свободы» продлится целых три дня. На сцене выступят 25 рок-групп из Тулы и Москвы, среди них хедлайнеры — «Плаксы», AVA, Nagart, «Адаптация пчел», «Ангел НеБес», «Обе-рек», Aspen, «Третий Рим». Кроме музыки гостей ждет тихий размеренный загородный отдых: на территории будет работать пляжная зона, кафе, палаточный лагерь, беседки с мангальной зоной (аренда), рыбалка.

Фестивали

Когда: 27 июля, суббота, 13.00

Где: аэродром Мясново, Тула, ул. Чмутова, 162-а

Вход свободный, бесплатная парковка, вода, туалет.

Фестиваль посвящен авиационным и техническим видам спорта. По традиции гостей ждут зрелищные показательные выступления: авиашоу от команды «Русских авиационных гонок» и выступление сверхлегких летательных аппаратов, планеристов и парашютистов.



Кроме основной части посетителей ждет развлекательная программа: площадка казачьих забав, тир и мастер-классы по стрельбе из лука и выступление мини-цирка Crazy Show. Юные гости смогут сделать аквагрим. Концерты «Среднерусская возвышенность»: Наталья Гулькина Когда: 27 июля, суббота, 19.00, проход по билетам с 9.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6−10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно. На фестивальной площадке «Среднерусской возвышенности» выступит Наталья Гулькина. Певица получила известность как солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звёзды». Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях. Трибьют-шоу Rammstein Когда: 27 июля, суббота, 21.00

Где: «Долина Х», центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка «Косогорский мост».

Стоимость: 400 р. В «Dолине X» пройдет трибьют-шоу группы Kinder. У поклонников Rammstein будет возможность послушать любимые хиты на свежем воздухе. Небывалая феерия происходящего на сцене во время выступления группы заставляет полностью окунуться в мир легендарных немцев, а голос и внешний вид вокалиста группы Михаила Евдокимова приводит в замешательство, иногда и не поймешь сразу, а не Тилль ли Линдеманн перед нами? А уже через два дня можно будет увидеть настоящих Rammstein в Москве. Экспериментальная электроника: Маша Подымская и Денис Дезуз Когда: 27 июля, суббота, 20.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 руб, в день мероприятия: 400 руб., ограниченная предпродажа 150 руб.

В «Типографии» выступит необычное экспериментальное electro-трио: певица Маша Подымская, диджей Денис Дезус, играющий live electronic set, house/deep house), Лиза Т., которая играет на древнем инструменте цимбалы. В этот раз вас ждёт Live-сет с изысканным электронным звучанием и атмосферным этническим дип-хаусом.

500-летие Тульского кремля

Когда: 27 июля, суббота, 12.00

Где: Тульский кремль, музей

Вход свободный.

В рамках празднования 500-летия Тульского кремля пройдет тематический фестиваль исторической реконструкции «Кремли России». На один день гости Тульского кремля смогут погрузиться в атмосферу Средневековья. Обстановка обещает быть максимально реалистичной, ведь над проектом работали реконструкторы из Москвы, Казани, Рязани Пскова, Великого Новгорода, Коломны, Зарайска, Серпухова, Вологды, Владимира.

Для гостей будет работать средневековая ярмарка, театрализованные площадки и балаганы, «обжорный» ряд. Главный событием праздника станет реконструкция сражения, в котором русские стрельцы вступят в бой с интервентами эпохи Смутного времени.

Когда: 27-28 июля, суббота-воскресенье, 10.00. Полное расписание по ссылке.

Где: Лихвинская набережная, Чекалин

Вход свободный.

На выходных в самом маленьком российском городке – Чекалине – пройдёт фестиваль активного отдыха и рыбной ловли под названием «Окский плёс». Это еще одно мероприятие из масштабной программы празднования юбилея Тульского кремля.

Кульминацией события станет сплав по реке Оке на байдарках. Еще гостей ждут мастер-классы, соревнования по пляжному футболу и волейболу и рыбной ловле. Будут работать музыкальная зона, выставочная и ярмарочная площадки, также пройдут деловые мероприятия, волонтерские и экологические акции.

День военно-морского флота

Когда: 28 июля, воскресенье, 11.00. Полное расписание по ссылке.

Где: Музей В. Ф. Руднева , деревня Савино, Заокский район

Вход свободный.





В честь Дня Военно-Морского Флота в деревне Савино пройдет традиционный песенный фестиваль «Под Андреевским флагом». Праздник состоится на территории музея командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева .

Гостей ожидают музыкальные выступления тульских, московских и рязанских исполнителей, мастер-классы и интерактивные занятия. Вы научитесь чеканить монеты и мастерить оригинальные брелки, сразитесь в «весёлые шахматы», насладитесь «музыкой моря», посетив выставку работ московской художницы Галины Журкиной. А для тех, кто проголодался, будет работать полевая кухня.

Когда: 28 июля, воскресенье, 11.00.

Где: детский городок, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , Тула

Вход свободный.

В детском городке Центрального парка культуры и отдыха пройдет праздничная программа «День Нептуна». Мероприятие приурочено ко Дню Военно-Морского Флота России. Для юных гостей подготовлены анимационная и концертная программа, ярмарка тульских мастеров, конкурсы, викторины и подарки.

Вдали от городской суеты

Когда: 26 июля, пятница, 15.00, 27 июля, суббота, 10.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Вход по предварительной регистрации.

На территории Likerka Loft пройдет открытый городской фестиваль для тех, кто хочет отвлечься от суеты, не выезжая из города.

Гости смогут посмотреть процесс создания напитков/блюд и продегустировать их, также будут доступны разные виды спорта, танцев и активных игр. Девушки смогут посетить бьюти-зону, для юных гостей будет работать детская площадка.

Приятный бонус! Зарегистрированные гости получат подарки и смогут принять участие в розыгрыше призов.

Вечеринки

Когда: 27 июля, суббота, 16.00

Где: молодежное пространство «Газон», Тула, Казанская набережная

Вход свободный.

В молодежном пространстве «Газон» пройдет вечеринка в стиле 90-х. Пора искать яркие лосины, делать начесы и слушать Натали. На один вечер гости погрузятся в веселую и громкую атмосферу, в которой будут шейпинг, плетение фенечек, тетрис/томагочи. В специальной зоне девушки смогут бесплатно сделать прическу и макияж, а потом принять участие в конкурсе на лучший образ. И обязательно в программе дискотека 90-х.

Театр

Когда: 26 июля, пятница, 19.00

Где: творческий индустриальный кластер «Октава», Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

В пятницу состоится моно-спектакль по мотивам иронично-сатирического сборника рассказов Сергея Довлатова «Чемодан». Главная идея спектакля «Истории из чемодана» заключается в том, что жизнь каждого из нас совершенно спокойно уместится в небольшой саквояж, а может быть, и в спичечную коробку. Перед зрителями предстанут герои совсем недавнего нашего времени в исполнении одного актера — Леонида Таранова.

Спорт

Когда: 28 июля, воскресенье, 16.30

Где: «Арсенал», центральный стадион, Тула, пр. Ленина, 87

Цена: по билетам для взрослых — от 200 р., для детей (до 14 лет) — от 100 р. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых — бесплатно без отдельного места.

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 3-го тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и команда «Ростов» из Ростова-на-Дону.

Выставки

Велосипедные экскурсии на izi Travel

Когда: до 1 сентября по режиму работы «Октавы»

Где: со своим велосипедом — старт в первой точке каждой экскурсии, без велосипеда сначала нужно заехать в прокат велокафе «Октавы»

Цена: прокат велосипеда — 350 рублей за первые 2 часа (последующие — 200 рублей за каждый); 400 рублей + залог 1500 р. — экскурсия с медиатором по выставке «Изобретая велосипед: Тула 2019». При себе необходимо иметь паспорт и рабочий мобильный телефон.

Музей станка запустил два маршрута аудиопрогулок в популярном приложении izi Travel. Экскурсии познакомят гостей с архитектурным и литературным наследием Тулы. Вы знали, какой тульский памятник — дело рук знаменитого советского скульптора Веры Мухиной, автора статуи «Рабочий и колхозница», вошедшей в историю разработкой известного граненого стакана?

С точки зрения безопасности всё очень хорошо продумано. Участнику не придется ехать и слушать рассказ одновременно, на каждой точке маршрута предложат остановиться, осмотреться и узнать что-то новое и интересное о Туле.

Где: 26-28 июля, пятница-воскресенье, 18.30

Когда: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Стоимость: на открытие вход свободный, далее 100 р.

В Доме Крафта открылась выставка, объединившая браное ткачество и лоскутное шитье. Изделия браного ткачества представят мастерицы из Архангельской области. Основная часть изделий — уникальные полотенца XIX — XXI вв. , в таких, по традиции, подается хлеб и соль.

Лоскутное шитье представит участница многочисленных выставок по всему миру Александра Никулина. Гости увидят декоративные панно, дорожки и авторские костюмы в стиле пэчворк.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит новая интерпретация «Гамлета», рассказанная его возлюбленной. В истории борьбы за власть главной фигурой станет Офелия в исполнении актрисы из последней части «Звездных воин» Дэйзи Ридли. Героев ждет много испытаний: ревность и предательство, заговоры и хитросплетения дворцовых интриг.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.